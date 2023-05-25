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台中禁日本核食敗訴 市府：替民眾健康把關將依法上訴

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府為市民把關核食，購置輻射純鍺偵檢器投入檢驗。圖／台中市政府提供
台中市政府為市民把關核食，購置輻射純鍺偵檢器投入檢驗。圖／台中市政府提供

台中市食品安全衛生管理自治條例禁止在台中販售日本福島等5縣食品，遭行政院宣告無效後，台中市政府不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為當事人不適格昨判決駁回，可上訴。市府今天再次重申以市民健康優先把關核食的堅定立場，將依法上訴。

衛生局表示，市民健康優先，是市府堅持把關核食的一貫立場，因應中央開放日本福島5縣食品，持續以最積極的態度提出「加強查核日本進口食品」、「核食檢驗量能6倍增」、「有疑慮食品不得入校園」及「加強產地標示」等四大作為，嚴格落實稽查。

衛生局統計，去年迄今，食安處針對實體販售通路及網路進行標示查核3819件，共6件違規，其中4件產品標示不符規定，已依違反食安法第22條規定裁處3萬元；另有2件產品營養標示格式錯誤，已移請主管機關桃園市與新北市衛生局依法處辦；另抽驗產品690件，結果均符合規定。

衛生局重申，市府把關核食責無旁貸，對於判決結果予以尊重。為捍衛市民健康、落實地方自治權，後續將依法依限向最高行政法院提起上訴。

中市核食把關不鬆懈，持續加強日本進口食品查驗。圖／台中市政府提供
中市核食把關不鬆懈，持續加強日本進口食品查驗。圖／台中市政府提供
中市核食把關不鬆懈，持續加強日本進口食品查驗。圖／台中市政府提供
中市核食把關不鬆懈，持續加強日本進口食品查驗。圖／台中市政府提供
台中市政府為市民把關核食，購置輻射純鍺偵檢器投入檢驗。圖／台中市政府提供
台中市政府為市民把關核食，購置輻射純鍺偵檢器投入檢驗。圖／台中市政府提供

衛生局 核食 日本 台中市 食安 福島

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