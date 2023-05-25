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新北原民建購、修繕住宅補助開跑 每戶最高可獲30萬
新北市今年原住民建購及修繕住宅補助開跑至6月30日。據統計，去年核定32戶建購住宅補助，申請者平均年齡34.13歲。原民局說，年滿18歲新北原住民族人，只要2年內購買(含自建)房屋，或屋齡超過7年需要修繕的自有房屋，可向區公所申請，購屋補助每戶30萬，修繕補助每戶最高15萬。
新北原民局說，考量都市房價、物價指數高，為讓新北市原住民族人安居樂業，建購住宅補助每戶30萬元、修繕住宅補助每戶15萬，累積至今已有519戶原住民家庭受益。據統計，原民局去年共核定32戶建購住宅補助，申請者平均年齡34.13歲。
三重區25歲的排灣族毛小姐說，現今要購屋是相當不容易，同時還有家具、裝潢要負擔，獲得新北市府建購住宅補助，對她來說是很大補貼，減輕了許多負擔；烏來區泰雅族高先生則說，他的房子屋齡已超過50年，家中天花板、牆面及線路老舊，透過住宅補助，已整修屋內牆壁，讓原本的舊屋看起來煥然一新，全家人能在更安全、更舒適的空間裡生活。
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