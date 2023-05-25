快訊

圖表／對Netflix心死想跳槽？7大影音串流平台「全都能寄生」 這款最低月付18元爽爽看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋工地旁道路凹陷已回填 勒令停工並開罰承、監造人

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
板橋文化路2段182巷3弄道路下陷10公分，經評估已無持續下陷情形，於今清晨進行道路回填臨補，上午10時30分開放通行。圖／新北工務局提供
板橋文化路2段182巷3弄道路下陷10公分，經評估已無持續下陷情形，於今清晨進行道路回填臨補，上午10時30分開放通行。圖／新北工務局提供

新北板橋捷運江子翠站附近一處工地昨晚突現大面積路面凹陷，甚至一度傳出深度達5公尺，引發民眾憂心，市府昨晚立即拉起封鎖線，並有消防局派員到場處理。新北工務局表示，今上午已回填、臨補，並開放通行，將依法處承、監造人1萬8000元整。

工務局說明，板橋文化路2段182巷3弄昨晚疑似工地施工，造成道路出現10公分深坑洞；昨晚接獲通報後，第一時間就派員趕赴現場，並與消防局共同成立前進指揮所，同時邀請新北市土木技師公會、大地技師公會派員到場協助鑑定。

工務局指出，現場坑洞10公分深、長寬各約1公尺，專業技師評估認為應該開挖確認肇因，開挖後發現五大管線都沒問題，道路也無持續下陷情形，於是回填臨補道路，並於今上午10時30分開放通行。

工務局強調，已在第一時間要求坑洞旁一處工地立即停工，並要求工地委託專業公會辦理現況安全鑑定，盡速釐清沉陷原因。對於工地發生疑似危害公共安全事故，未在第一時間通報，已違反建築法第68條規定，依同法第89條規定勒令停工，並各處承、監造人新台幣1萬8000元整罰鍰。

板橋文化路2段182巷3弄疑似工地施工造成道路下陷10公分，昨晚怪手進場開挖。圖／新北工務局提供
板橋文化路2段182巷3弄疑似工地施工造成道路下陷10公分，昨晚怪手進場開挖。圖／新北工務局提供
新北市工務局副局長馮兆麟（右）率員至板橋文化路2段182巷3弄道路下陷現場，與市府人員一起探討下陷原因。圖／新北工務局提供
新北市工務局副局長馮兆麟（右）率員至板橋文化路2段182巷3弄道路下陷現場，與市府人員一起探討下陷原因。圖／新北工務局提供
板橋文化路2段182巷3弄道路下陷10公分，經評估已無持續下陷情形，於今清晨進行道路回填臨補，上午10時30分開放通行。圖／新北工務局提供
板橋文化路2段182巷3弄道路下陷10公分，經評估已無持續下陷情形，於今清晨進行道路回填臨補，上午10時30分開放通行。圖／新北工務局提供

延伸閱讀

按摩椅「業界唯一」5年皮革保固？廣告不實挨罰10萬

驚！台中約4000輛計程車未保旅客險　6月15日起最高罰3萬

台中量販店驚見疑發霉泰國蛋 市府：違者最重罰300萬元

重大發射失敗後一蹶不振 維珍軌道宣布停止營運

相關新聞

新北交通違規高達397萬件 成功撤銷件數僅1萬餘件

新北市去年交通違規件數高達397萬，但成功撤銷申訴件數僅1萬2335件。議員指出，警方在裁定審核時，就該排除模糊、有疑慮...

新北原民建購、修繕住宅補助開跑 每戶最高可獲30萬

新北市今年原住民建購及修繕住宅補助開跑至6月30日。據統計，去年核定32戶建購住宅補助，申請者平均年齡34.13歲。原民...

民進黨轟新北是行人地獄 交通局：噴口水無法改善交安

民進黨發言人張志豪、卓冠廷，同立委參選人吳崢、李正皓今舉行記者會直指，侯友宜是行人地獄的閻羅王。新北市交通局回應，噴口水...

板橋工地旁道路凹陷已回填 勒令停工並開罰承、監造人

新北板橋捷運江子翠站附近一處工地昨晚突現大面積路面凹陷，甚至一度傳出深度達5公尺，引發民眾憂心，市府昨晚立即拉起封鎖線，...

南門市場工程菸蒂、菸盒滿地 議員：恐重演廣慈社宅火災

廣慈社宅工程22日才剛發生菸蒂釀成火災的工安事故，疑為工人亂丟菸蒂，議員林延鳳上午在議會財建委員會指出，日前財建委員會委...

斑馬線從庇護島內外移 民譏新北市府「留島不留人」

新北市新店區北新路一段新店區公所前，過往斑馬線穿過中央分隔島，行人路過路口有庇護島保護，但近來庇護島被紐澤西護欄擋住，行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦