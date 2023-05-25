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板橋工地旁道路凹陷已回填 勒令停工並開罰承、監造人
新北板橋捷運江子翠站附近一處工地昨晚突現大面積路面凹陷，甚至一度傳出深度達5公尺，引發民眾憂心，市府昨晚立即拉起封鎖線，並有消防局派員到場處理。新北工務局表示，今上午已回填、臨補，並開放通行，將依法處承、監造人1萬8000元整。
工務局說明，板橋文化路2段182巷3弄昨晚疑似工地施工，造成道路出現10公分深坑洞；昨晚接獲通報後，第一時間就派員趕赴現場，並與消防局共同成立前進指揮所，同時邀請新北市土木技師公會、大地技師公會派員到場協助鑑定。
工務局指出，現場坑洞10公分深、長寬各約1公尺，專業技師評估認為應該開挖確認肇因，開挖後發現五大管線都沒問題，道路也無持續下陷情形，於是回填臨補道路，並於今上午10時30分開放通行。
工務局強調，已在第一時間要求坑洞旁一處工地立即停工，並要求工地委託專業公會辦理現況安全鑑定，盡速釐清沉陷原因。對於工地發生疑似危害公共安全事故，未在第一時間通報，已違反建築法第68條規定，依同法第89條規定勒令停工，並各處承、監造人新台幣1萬8000元整罰鍰。
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