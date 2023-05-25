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建橋紓解內科塞車 蔣萬安允再評估

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（右二）昨天赴內湖區與里長座談。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右二）昨天赴內湖區與里長座談。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安一上任，積極解決內湖塞車問題，港都里長江水龍提案，重建港墘橋，並於基16號水門處增建一座新橋，以利疏通內科交通。前市長柯文哲任內就曾評估可行性，蔣萬安說，與交通局再度了解，施工上必須有些困難要克服，會再積極了解整體評估，里長意見很重要，都會來參考。

蔣萬安昨出席內湖區里長座談，出席座談的民進黨議員李建昌認為，重建港墘橋這個提案，柯文哲任內，新工處也已有委託過顧問公司規畫設計，但當時先涉及水利署的水利法，河濱公園要做出平面道路會是問題，恐影響防災，不過可以仿照軍方的倍力橋、活動便橋，緩衝尖峰時間使用。

據了解，台北市政府如果要增建新橋，橋台跟引道會落在河川區高灘地範圍，若水位上漲或洪水，會構成阻水問題，對排洪安全不利，另外，水利法83條也有相關管制規定，市長蔣萬安也要求水利處跟經濟部水利署溝通，先列管3個月發文中央，看能不能以專案方式進行。

寶湖里長邱顯松提案，開通寶湖里民權東路6段180巷42弄末端，以銜接成功路二段，可以紓解內科交通，內科交通牽一髮動全身，市府不能因土地所有權人可能是建商而不做，「即便這塊土地是蔡英文總統家的，也不可以不徵收。」

蔣萬安說，以民權東路這一塊土地約僅180公尺，但經費就需要4億7千多萬元，北市交通局評估，若開闢對在地交通有幫助會研議，但現在編列問題也包括土地成本非常高。

蔣萬安表示，本來就有道路開闢徵收排序，但是現在不僅內湖區，各區都有許多需要開闢的道路，會研議如何讓排序往前推動，會再請相關局處研議，先排到114年，下一年度預算概算也會整體評估，本案先列管3個月，再請區長回報給里長進度。

蔣萬安 內湖

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