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Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

三芝咖啡廳有特色 迷你馬、不限時間還能戶外野餐

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區的山裡，有一間以迷你馬為特色的咖啡廳，戶外空間還可以在草地上野餐。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區的山裡，有一間以迷你馬為特色的咖啡廳，戶外空間還可以在草地上野餐。 圖／紅樹林有線電視提供

隱身在三芝區的山裡，有一間以迷你馬為特色的咖啡廳，全店占地有3000坪，是一間戶外空間比室內空間還大的咖啡廳，平假日用餐都不限時，戶外空間還可以在草地上野餐，店家還會提供野餐墊與設備，讓顧客好好享受草地戶外時光。

咖啡廳業者江玲玉說，除了室內的用餐空間，戶外大大的綠草地上，除了有讓顧客拍照的裝飾造景，一旁還有果樹、花卉，讓人充分的享受戶外放鬆的氛圍，若是喜愛小動物的人，幸運的話還可以與松鼠不期而遇，或是隨著步道走，看看業者養的鵝，還有絕對不能錯過的兩隻迷你馬貝菈與斑比。想要嘗試與迷你馬互動，也有提供迷你馬最愛的胡蘿蔔來餵食。

疫情逐步趨緩，民眾慢慢走出戶外，隱身在三芝山區的迷你馬特色咖啡廳，希望提供療心、療癒的戶外空間與融入三芝當地食材的餐食，讓旅人到訪能夠認識在地並且好好放鬆，忘卻疫情中的壓力。

咖啡廳 野餐

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