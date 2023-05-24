獨／宅配通工會不滿會員大會延期 突襲新北市府拉布條抗議

今天中午新北市府大門突然出現一群人手持抗議布條，寫明理事長違法耍賴侵害工會民主，要求新北市府勿成幫凶。台灣貨運倉儲產業工會表示，宅配通工會理事長一人投兩票強行不開會員大會，要求市府主持公道，勞工局則表示，理事長投票又決議的行為不符合會議規範，應照常舉辦會員大會。

今天中午新北市府突然有一群人手持抗議布條「上面寫明理事長違法耍賴、嚴重侵害工會民主、新北市府勿成幫凶」，布條下方並註明「宅配通工會聯署會員、台灣汽車貨運倉儲產業工會」。

產業工會並在臉書表示要求勞工局表態表示，宅配通工會理事長自己一人投兩票的決議無效，召開會員大會應尊重工會民主。文章說到，宅配通工會經4月12日理事會決議5月28日將召開法定一年一度會員大會，但理事長因遭逢罷免案，竟在5月18日理事會上，以理事長作主席可以「一人投兩票」方式，強行通過5月28日不開會員大會的決議，破壞工會民主、罔顧會員權益，更違反內政部頒訂的會議規範和人民團體法、工會法相關法令。

宅配通工會理事等會員今日在台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會陪同下，前往新北市政府陳情，產業工會顧問葉小姐也說，工會成員有表達意見的權利，會議中除了罷免案，也有其他事項有待討論，不該不舉行會員大會。