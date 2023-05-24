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聯醫和平院區是海砂屋 北市議員直呼西寧國宅2.0版

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市聯醫和平院區作為防疫專責醫院，疫情期間收治確診病人，排擠社區醫療資源，地方5月中旬發聲，盼政府將醫院還給社區。本報系資料照。
北市聯醫和平院區作為防疫專責醫院，疫情期間收治確診病人，排擠社區醫療資源，地方5月中旬發聲，盼政府將醫院還給社區。本報系資料照。

台北市聯合醫院和平院區兩度擔任防疫專責醫院，地方5月中旬發聲盼卸重責，引起各界關注。該院區醫療大樓為北市府列管海砂屋，北市議員劉耀仁發現，建物氯離子含量持續惡化，專責醫院卻是危樓相當諷刺，直呼是西寧國宅2.0版。聯醫表示，2年定期檢測，今年最新報告顯示結構安全無虞，其餘4棟列管大樓均定期檢測結構安全。

聯醫和平院區前身為和平醫院，歷經2003年SARS封院後，與市立醫院整合，疫情時配合衛福部政策，作為台北區傳染病防治網指定應變醫院（防疫專責醫院），2020年新冠肺炎爆發，啟動應變計畫，收治確診病人，排擠社區醫療資源。如今疫情趨緩，地方5月12日喊話政府，盼把醫院還給社區。

和平院區有A棟醫療大樓、B棟急診大樓共2建物，北市議員劉耀仁認為和平院區不該列為專責醫院是因其建物有狀況，2016年發現A棟有氯離子濃度過高疑慮，檢測結果鋼筋腐蝕速率有變差可能，建議每2年應安排檢測及耐久性修復。

劉耀仁說，後續持續監測，地下2、3樓有混凝土剝落、鋼筋鏽蝕外露，過半樓層混凝土中性化深度達3.5公分，其中1至3樓更超過北市建議重建的4公分標準。

他表示，一間疑似海砂屋的醫院，擔任專責醫院又是危樓，非常諷刺，且醫護人員負專責重任，卻又在隨時可能有危險的大樓工作，情何以堪？直呼和平院區是西寧國宅2.0版，挖東牆補西牆去花錢整修、拉皮都沒效，建議衛生局與聯醫找三大公會，為其做一次完整總體檢，甚至評估是否有重建可能。

院方回應，2019年A棟混凝土中性檢測結果，僅地下2樓及地下3樓的氯離子含量略高於平均值、中性化深度檢測樓層平均值2公分以上，均未達海砂屋拆除重建標準，結構安全無虞，建議每2年定期評估並針對損壞剝落處重點修復。2021年2月與今年3月均有追蹤檢測，最新報告顯示目前結構安全無虞。

建管處表示，北市聯醫現有5棟建物為列管中的台北市政府市有建築物經鑑定屬高氯離子混凝土建築物（海砂屋），包含和平院區醫療大樓、忠孝院區醫療大樓與行政大樓，以及松德院區第一、二院區醫療大樓。聯醫說，每棟定期2至3年會檢測安全。

北市聯醫現有5棟建物為列管中的台北市政府市有建築物經鑑定屬高氯離子混凝土建築物（海砂屋），包含和平院區醫療大樓。記者林佳彣／攝影
北市聯醫現有5棟建物為列管中的台北市政府市有建築物經鑑定屬高氯離子混凝土建築物（海砂屋），包含和平院區醫療大樓。記者林佳彣／攝影
北市聯醫和平院區是台北市指定傳染病應變醫院，也是衛福部疾管署台北區傳染病防治網指定應變醫院。本報系資料照。
北市聯醫和平院區是台北市指定傳染病應變醫院，也是衛福部疾管署台北區傳染病防治網指定應變醫院。本報系資料照。

海砂屋

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