聯醫和平院區是海砂屋 北市議員直呼西寧國宅2.0版

台北市聯合醫院和平院區兩度擔任防疫專責醫院，地方5月中旬發聲盼卸重責，引起各界關注。該院區醫療大樓為北市府列管海砂屋，北市議員劉耀仁發現，建物氯離子含量持續惡化，專責醫院卻是危樓相當諷刺，直呼是西寧國宅2.0版。聯醫表示，2年定期檢測，今年最新報告顯示結構安全無虞，其餘4棟列管大樓均定期檢測結構安全。

聯醫和平院區前身為和平醫院，歷經2003年SARS封院後，與市立醫院整合，疫情時配合衛福部政策，作為台北區傳染病防治網指定應變醫院（防疫專責醫院），2020年新冠肺炎爆發，啟動應變計畫，收治確診病人，排擠社區醫療資源。如今疫情趨緩，地方5月12日喊話政府，盼把醫院還給社區。

和平院區有A棟醫療大樓、B棟急診大樓共2建物，北市議員劉耀仁認為和平院區不該列為專責醫院是因其建物有狀況，2016年發現A棟有氯離子濃度過高疑慮，檢測結果鋼筋腐蝕速率有變差可能，建議每2年應安排檢測及耐久性修復。

劉耀仁說，後續持續監測，地下2、3樓有混凝土剝落、鋼筋鏽蝕外露，過半樓層混凝土中性化深度達3.5公分，其中1至3樓更超過北市建議重建的4公分標準。

他表示，一間疑似海砂屋的醫院，擔任專責醫院又是危樓，非常諷刺，且醫護人員負專責重任，卻又在隨時可能有危險的大樓工作，情何以堪？直呼和平院區是西寧國宅2.0版，挖東牆補西牆去花錢整修、拉皮都沒效，建議衛生局與聯醫找三大公會，為其做一次完整總體檢，甚至評估是否有重建可能。

院方回應，2019年A棟混凝土中性檢測結果，僅地下2樓及地下3樓的氯離子含量略高於平均值、中性化深度檢測樓層平均值2公分以上，均未達海砂屋拆除重建標準，結構安全無虞，建議每2年定期評估並針對損壞剝落處重點修復。2021年2月與今年3月均有追蹤檢測，最新報告顯示目前結構安全無虞。