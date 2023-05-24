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悠遊付停擺 使用者無法交易

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

有221萬會員的悠遊付昨天執行資料結構優化，但下午2點傳出系統卡頓，工程人員暫停部分系統運作，導致以悠遊付進入台北捷運的乘客無法出站。悠遊卡董事長林志盈解釋，因擔心在下班尖峰前系統出問題，才直接暫停功能、加速修復，期間若旅客受影響，會全額負擔車資，未來會考慮改在半夜執行優化作業。

昨天下午不少悠遊付使用者在社群平台抱怨被困在捷運站內出不去，只好掏錢出站。悠遊卡下午3點才宣布因維護系統，無法使用悠遊付交易，包含生活繳費、嗶乘車、悠遊卡讀卡機等，直到4點30分才修復完成，影響層面大。

林志盈表示，悠遊卡下午優化系統，突然發現交易系統變得非常慢，因接近下班時段，擔心影響更多使用者，才先關閉部分系統，緊急加速優化，避免下班尖峰人潮眾多時衝擊更多人。已請客服協助賠償受影響的旅客，民眾舉證一律從寬認定；影響人數仍在盤點。客服中心電話412-8880，將受理補償協助。

全台YouBike系統日前則遭外部網路攻擊竊取大量會員個資，高雄市昨天也表示有1490筆交易資料被竊取，要求微笑單車公司盡速改善，並提出會員補償方案。台北市府表示，已要求微笑單車公司26日前要提出補償及改善方案。

微笑單車公司在官網聲明，17日及21日分別遭駭客惡意攻擊，取得會員的手機號碼及該號碼於其他平台慣用密碼，藉此嘗試登入YouBike會員帳號，統計全台共4萬593筆會員帳號遭駭客登入，並盜取電子票證卡號及騎乘紀錄；除採取升高防火牆強度等作為，也全面盤查系統潛在風險，提升防禦能力。

悠遊卡 單車

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