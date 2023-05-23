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悠遊付優化優到當機 悠遊卡公司致歉

中央社／ 台北23日電
悠遊付APP今天發生故障，221萬用戶暫時無法使用。圖／聯合報系資料照
悠遊付APP今天發生故障，221萬用戶暫時無法使用。圖／聯合報系資料照

悠遊付今天下午當機，無法用悠遊付App進行交易如繳費、嗶乘車、悠遊卡讀卡機等；悠遊卡公司致歉，表示資料結構優化過程中造成系統不順，已全面恢復。

有民眾下午約2時30左右反映悠遊付無法使用，卡在捷運站無法出站，悠遊卡公司也在臉書公告「因系統維護，無法使用悠遊付App交易服務（包含生活繳費、嗶乘車、悠遊卡讀卡機等）」。

悠遊卡公司之後以新聞稿表示，今天進行資料結構優化過程中，發現自下午2時起可能造成系統運作較不順暢，為避免影響消費者使用體驗與權益受損，悠遊卡公司主動於3時至4時30分暫停部分系統運作，並於4時30分後資料結構優化完成、系統全面恢復運作。

悠遊卡公司表示，非常抱歉造成民眾不便，暫停部分系統運作期間，若民眾提出相關乘車損失舉證，可致電客服中心，由悠遊卡公司協助補償相關損失。

悠遊卡 客服 捷運 APP

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