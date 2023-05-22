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文化人參與雙城論壇安全性 蔣萬安：中央核准才辦

中央社／ 台北22日電
台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告人口政策。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告人口政策。記者余承翰／攝影

八旗文化總編輯富察赴中國大陸遭捕，被控涉嫌煽動分裂國家。適逢雙城論壇將舉辦，台北市長蔣萬安今天被問及文化人赴中是否安全時表示，雙城論壇會由中央核准才舉行。

蔣萬安今天赴台北市議會專案報告並備詢。社民黨議員苗博雅質詢時問，蔣萬安曾說自己很關心富察（李延賀），是否知道是誰抓了李延賀。

蔣萬安沉默9秒後表示，他不清楚是對岸哪個單位，而他的關心是指市府有透過管道跟家屬聯繫並表達關心。

苗博雅指出，李延賀3月赴中後失聯，杳無音信超過1個月，家屬才知道人在上海市國安單位手上，中國大陸國台辦發言人馬曉光還說李延賀涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，「你說你很關心，卻對中國公開講的資訊都不清楚」。

蔣萬安回應，此案屬於中央職權；苗博雅打斷並表示，不要再拿中央當擋箭牌。她說，馬曉光指李延賀涉犯罪活動的同時，還稱台灣同胞只要沒有主觀惡意和行為，就不需要對於兩岸交流有任何疑慮。

苗博雅問蔣萬安是否同意馬曉光的說法，蔣萬安表示「不同意」；苗博雅再問，那台灣的文化人現在赴中國是否安全，蔣萬安則說，這牽涉到國安層次，是中央權責。

苗博雅質疑，欲加之罪，何患無辭，難道蔣萬安同意李延賀涉嫌危害國安，「中共抓了台灣出版社總編輯，你還帶著台灣文化人去中國、鼓勵他們跟上海交流，你認為台灣文化人去中國是安全的嗎？」

質詢時間結束後，蔣萬安透過無聲的麥克風表示，雙城論壇一定會報陸委會核准後才舉辦，並已設定在城市間的交流。

下一組質詢的民進黨議員洪健益原想將時間讓給苗博雅，因不符議事規則被拒絕後，接續苗博雅的問題，要求蔣萬安對於台北市民間團體到中國大陸交流的安全性表態。

蔣萬安強調，雙城論壇是城市間的交流，一定會符合中央相關法規、向中央申請並獲得核准才會舉行。

蔣萬安 苗博雅 馬曉光

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