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合照im.B惹議被要求道歉 蔣萬安：沒證據就指控不可取

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員顏若芳拿出蔣萬安與陳正修合照，要求蔣萬安應向遭詐民眾道歉。記者余承翰／攝影
議員顏若芳拿出蔣萬安與陳正修合照，要求蔣萬安應向遭詐民眾道歉。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告，北市議員顏若芳拿出蔣萬安與寰宇資通公司負責人陳正修合照，質疑蔣萬安是否有為im.B投資平台背書，並要求蔣萬安應要為合照向受詐民眾道歉，對此蔣萬安回應，選舉期間合照的人很多，他不認識這個人，這種沒有具體證據隨意指控都不可取。

顏若芳表示，深陷im.B風波宜蘭立委陳歐珀昨天深夜宣布退選，顏若芳拿出陳正修和蔣萬安合照，質疑兩人之間關係，詢問蔣萬安是否要為捍衛自己清白道歉或辭職。顏若芳說，照片中蔣萬安還比了一個讚，讓民眾誤以為他也認可im.B這個投資平台，她要求蔣萬安就算不認識，也應改為這照合照向受詐騙民眾公開道歉。

蔣蔣萬安回應，任何抹黑指控，沒有具體證據隨意指控都不可取，他不認識這個人，選舉期間，任何民眾要求合照來者不拒，他不希望議員拿這樣的照片無端指涉，都是非常非常地不當。

藍營議員也幫忙緩頰，國民黨議員柳采葳今天也問蔣萬安，有像台南市長黃偉哲拿他們的產品推薦拍照？蔣回「沒有」；有沒有像立委陳歐珀使用對方車子當公務車？蔣回「沒有」；有沒有拿人家的房子當競選總部？蔣回「沒有」，議員說，若沒有必要的時候就要要說清楚，不要讓民進黨的不肖人士，為了袒護自家人而抹黑別人。

蔣萬安 議員 顏若芳 im.B

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