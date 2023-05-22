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安坑民安段社宅拚年底完工 輕軌沿線規畫再蓋580戶社宅
新北安坑地區隨輕軌通車，帶來更方便交通及人潮移入，新北城鄉局也持續建社宅，其中新店民安段青年社宅要拚今年底完工，輕軌K6及K7站也將2處公有地透過都市計畫變更轉為社福設施用地，預計未來可提供580戶社會住宅。
城鄉局說明，民安段社宅位於民安街三段，鄰近安坑輕軌K6站，步行僅10分鐘，要走安坑交流道也相當方便，目前規畫興建1棟地下3層、地上14層共計194戶的社宅，未來也將融入非營利幼兒園及店鋪商業空間進駐，預計今年底完工，明年開始招租。
另外，同樣鄰近安坑輕軌K6站，位於祥和路、民安街之間約0.29公頃公有地住宅區，未來將變更為社會福利設施用地，將可提供224戶社宅；鄰近安坑輕軌K7站，位於安和路一段的0.22公頃的住宅區，也將變更並提供162戶社宅。
城鄉局計畫審議科長許仁成指出，這些社宅基地位處新店安坑地區發展核心，而2處住宅區變更為社會福利設施用地後，除了提供社會住宅使用，也規畫設置日照、托嬰等多元公益設施，後續會由國家住都中心辦理社宅相關事宜。
城鄉局長黃國峰表示，安坑輕軌今年2月通車後，交通便捷度大幅提升，促進當地生活圈發展，輕軌沿線社會住宅也都在興建及規畫中，未來完工後，住戶可藉由便捷的捷運路網，在新北市就學、就業。
城鄉局補充，2處變更案自5月19日起公開展覽30天，並將於6月6日下午2時於新店區柴埕市民活動中心7樓（新北市新店區安民街79號）辦理公開展覽說明會；相關書圖資訊可至新北城鄉局網站查詢閱覽。
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