快訊

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

YouBike 30分免費明年1月上路 蔣萬安：估年增2700萬人用

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市全面改為YouBike2.0，大量增加站點。本報資料照片
台北市全面改為YouBike2.0，大量增加站點。本報資料照片

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，因上任推U-Sport、提高生育獎勵金、重陽敬老金恢復發放1500元、恢復YouBike前30分鐘免費等，遭質疑大撒幣無視財政紀律，蔣萬安今報告表示，北市今年預算自籌財源占歲入比率達6成以上，相較於台南的36.1%、高雄44.6%、桃園49.3%、新北市50.3%、台中市56.4％，台北市自籌財源比率為66.1%，為六都第一。

蔣萬安表示，北市府推辦各項重大政策，均以能兼顧財政負擔為前提，不因推動政策造成資源排擠，不過他也以恢復YouBike前30分鐘免費為例，蔣說，恢復YouBike前30分鐘免費明年1月實施，是為實踐2050淨零碳排，除YouBike2.0廣設站點，也要作為民眾通勤通學的第一哩路，初估每年新增2700萬人次使用，減量7000噸碳排量，相當於18座大安森林公園的碳排吸收量。

另外，為了鼓勵民眾規律運動，蔣萬安說，北市府推動Usport帶動市民運動風氣，計畫分為健康集點、免費運動12次，並會逐年增加使用的場站；也提高生育獎勵金額度，第一胎從兩萬提高到四萬，第一胎發放金額全台最高；至於為關懷長者對社會的貢獻，北市府恢復重陽金發放1500元，增加的1.02億元預算已經提出追加預。

蔣萬安表示，北市府會堅守財政記綠，策進作為包括開源、節流、及零基預算，開源包括加強稅捐稽徵、強化債務管理節省債息、鼓勵民間業者參與公共建設、積極推動市有土地開發、資產活化等。

另外，節流會針對一般經常性經費儘量撙節，核實減列效益不高的計畫、節令慶典活動不得鋪張、充分運用現有人力。

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告。記者余承翰／攝影

蔣萬安 YouBike

延伸閱讀

落實人本改善行人地獄 蔣萬安：人行道取消機慢車停放區

上海市邀親赴雙城論壇 北市府：蔣萬安研議中

視察北士科開發進度 蔣萬安：確保工安、防噪音、空汙

影／自豪跳遠金牌 蔣萬安遇「她」甘拜下風 見成績驚呆了

相關新聞

北市人口250萬達標！何時找第三副手 蔣萬安：月底發文內政部

台北市總人口數本月11日已達250萬人，何時向中央爭取設置第三位副市長、副秘書長？蔣萬安今天表示，人口會受市民戶籍外遷、...

五股觀音坑溪橋已完成清理 今先設替代道路

新北五股觀音坑溪橋是淡水河濱左岸的要道，平時不少民眾騎乘單車使用，去年開始做補強工程，上個月卻突然崩塌，引發民眾憂心。新...

北市機車退出騎樓2.0兼顧停車需求 下一步清除長期占用固定物

為落實「人本交通」政策，北市府推動4大主軸，包括通暢行人環境、確保路口行人安全、提升大車轉彎安全，以及落實人本理念道路設...

浮洲4產專區定位不明 新北：以數位健康主題招商

板橋浮洲都市計畫通盤檢討，規畫4處產專區占4個街廓，鄰近三大醫療園區，區域內又有浮洲火車站及規畫中的泰板輕軌，但產專區定...

新北停車需求大 市府將闢停車場再增4536個汽車停車位

新北市有近百萬輛汽車、超過200萬輛機車，公、私停車場卻僅有15萬個1282格汽車格、約6萬個機車格，加上北基桃等外地車...

參選人再批變賣板橋社宅 新北城鄉局：活在多重宇宙？

新北板橋民權段社宅是否遭變賣因近期選舉再成話題，新北城鄉局澄清，目前已第一波招租，說變賣的參選人活在多重宇宙，應正視高房...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦