YouBike 30分免費明年1月上路 蔣萬安：估年增2700萬人用

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，因上任推U-Sport、提高生育獎勵金、重陽敬老金恢復發放1500元、恢復YouBike前30分鐘免費等，遭質疑大撒幣無視財政紀律，蔣萬安今報告表示，北市今年預算自籌財源占歲入比率達6成以上，相較於台南的36.1%、高雄44.6%、桃園49.3%、新北市50.3%、台中市56.4％，台北市自籌財源比率為66.1%，為六都第一。

蔣萬安表示，北市府推辦各項重大政策，均以能兼顧財政負擔為前提，不因推動政策造成資源排擠，不過他也以恢復YouBike前30分鐘免費為例，蔣說，恢復YouBike前30分鐘免費明年1月實施，是為實踐2050淨零碳排，除YouBike2.0廣設站點，也要作為民眾通勤通學的第一哩路，初估每年新增2700萬人次使用，減量7000噸碳排量，相當於18座大安森林公園的碳排吸收量。

另外，為了鼓勵民眾規律運動，蔣萬安說，北市府推動Usport帶動市民運動風氣，計畫分為健康集點、免費運動12次，並會逐年增加使用的場站；也提高生育獎勵金額度，第一胎從兩萬提高到四萬，第一胎發放金額全台最高；至於為關懷長者對社會的貢獻，北市府恢復重陽金發放1500元，增加的1.02億元預算已經提出追加預。

蔣萬安表示，北市府會堅守財政記綠，策進作為包括開源、節流、及零基預算，開源包括加強稅捐稽徵、強化債務管理節省債息、鼓勵民間業者參與公共建設、積極推動市有土地開發、資產活化等。