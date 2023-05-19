立委蘇巧慧爭取校園建設 會勘3校改善通學步道

中央社／ 新北19日電
民進黨立法委員蘇巧慧（中）。聯合報系資料照／記者張睿廷攝影
民進黨立法委員蘇巧慧（中）。聯合報系資料照／記者張睿廷攝影

民進黨立法委員蘇巧慧今天晚上表示，人行道是進步城市的基礎建設，以往樹林區、鶯歌區的人行道建設不足，對行人不友善，今天會勘3所學校，協助改善校園周邊通學步道環境。

蘇巧慧晚間發布新聞表示，今天下午邀教育部、內政部、新北市府及民進黨籍新北市議員廖宜琨，會勘鶯歌區中湖國小、樹林區育林國中及武林國小，檢視通學步道環境與各校待改善硬體設施。

她說，育林國小通學步道破損、樹木竄根、地磚易打滑，且校門口高低落差大，學生容易跌倒受傷，將利用暑假動工改善，降低師生交通衝擊。

她說，以往多次協調爭取新建武林國小體育館、建設風雨球場等，以利於籃球運動使用，但校舍已逾使用年限，校內腹地不足；因此，今天除邀請部會討論，未來也會持續為籃球校隊及學童爭取適合的運動空間。

另外，鶯歌中湖國小校園屬於「非山非市」學校，爭取資源不易，除已核定補助的整建操場、老舊廁所翻新，今天會勘將協助改善校舍天花板滲水問題，提供更好的學習環境。

蘇巧慧表示，近年利用前瞻基礎建設經費，爭取改善通學步道，也為學校爭取更好的運動空間，截至今年5月已會勘13間學校，協助改善硬體設施及人行環境。

蘇巧慧說，去年中央所核定的通學步道專案中，擴大納入校園方圓800公尺內的道路串聯、補助增設重要路口科技執法。以往，她協助改善樹林區山佳人行道、文化街人行道、保安街一段人行道、鶯歌陶瓷老街、鶯桃路人行道、建國路人行道等。

人行道 蘇巧慧

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