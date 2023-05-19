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雙溪銀色奇肌班鍊身體 銀髮族運動增肌耐力

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區區長林銚傑就到新基里的奇肌班關心學員上課情況，並和銀髮族一起動一動，促進身心健康。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區區長林銚傑就到新基里的奇肌班關心學員上課情況，並和銀髮族一起動一動，促進身心健康。 圖／觀天下有線電視提供

為推動新北動健康之健康老化政策，並配合「新北市銀髮大學」提供銀髮族多元化課程，雙溪區目前共有五處銀色奇肌班開課，今(19)日雙溪區區長林銚傑就到新基里的奇肌班關心學員上課情況，並和銀髮族一起動一動，促進身心健康。

雙溪地區人口老化嚴重，在地居民大多都是獨居或老夫妻，因此，為讓這些銀髮長輩能夠提升自身健康，雙溪地區目前有五處的銀色奇肌班開課，盼長輩多參與鍛鍊身體，保持身體健康。

雙溪區區長林銚傑說，鼓勵各里開辦銀色奇肌班，就是希望長輩可以就近運動，在老師有系統的帶領下，增加銀髮族的自癒力和肌耐力。

由老師推廣銀髮族健康生活概念，包含飲食、運動、人際關係及生活習慣，同時也推廣銀髮族體適能運動課程，透過椅子操帶領長者強化身體肌力、柔軟度及平衡感。

銀髮族 運動

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