蔣赴雙城論壇？ 議長：謹守交流無不妥

台北、上海雙城論壇預計今年7、8月在上海舉辦，北市副秘書長王秋冬前天赴上海討論舉辦細節，傳出陸方希望市長蔣萬安能親赴上海出席論壇，蔣昨表示，細節都還在規畫中。議長戴錫欽認為，蔣為新任市長，只要謹守首都市長推動兩岸交流，親赴上海交流沒什麼不妥。

隨著疫情趨緩陸續解封，今年雙城論壇朝恢復實體舉辦方向規畫，據了解，這次王秋冬赴上海是在上周向陸委會申請，這次與上海台辦直接討論舉辦細節，後續還會有第二次溝通。

蔣萬安說，市府前天派王秋冬到上海，依往例就事務性議題交流討論，包括體育文化交流、疫後觀光、上海旅展等，也會針對雙城交換意見，但不是此行唯一內容；雙城論壇舉辦行之有年，包括前市長郝龍斌、柯文哲任內每一年都有舉辦，市府定位就是城市交流，絕對秉持對等、尊嚴、善意、互惠等原則辦理。

北市府發言人殷瑋表示，這次要談的細節包括再度確認實體舉辦，還有敲定形式是否恢復主論壇、分論壇舉行，至於舉辦天數、交流項目還要進一步討論。

戴錫欽表示，雙城論壇有其舉辦需要，兩岸之間的城市、民間交流還是要進行，甚至如果時間允許，他自己、還有許多議員都有興趣前往。

他表示，儘管明年初是總統、立委選舉，不過地方選舉已選完，蔣萬安作為新任市長，因雙城論壇是上海、台北輪流東道主，只要蔣萬安有為有守，謹守住市長推動兩岸城市交流，親自出訪沒有什麼不妥。

社民黨議員苗博雅認為，雙城一直都是大陸給台北穿小鞋；另外，對中國大陸來說，蔣家是反共象徵，若蔣萬安出席雙城說出親中言論，對對岸就是統戰勝利，沒有必要配合中共演出統戰戲碼；甚至台北上海雙城辦多年，對台北市民沒有任何善意。

戴錫欽認為，如果因為兩岸情勢緊張，兩岸就永遠不交流，緊張情勢將永遠不可能緩和，所以要先在一定基礎上善意交流，但他也同意綠營人士對於國家基本立場的堅持與表態，怎麼樣有善意、不被矮化、互相尊重下城市交流，也是蔣萬安必須堅守的基本立場。