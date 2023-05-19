聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣赴雙城論壇？ 議長：謹守交流無不妥

聯合報／ 記者林麗玉、洪才凱╱台北報導

台北、上海雙城論壇預計今年7、8月在上海舉辦，北市副秘書長王秋冬前天赴上海討論舉辦細節，傳出陸方希望市長蔣萬安能親赴上海出席論壇，蔣昨表示，細節都還在規畫中。議長戴錫欽認為，蔣為新任市長，只要謹守首都市長推動兩岸交流，親赴上海交流沒什麼不妥。

隨著疫情趨緩陸續解封，今年雙城論壇朝恢復實體舉辦方向規畫，據了解，這次王秋冬赴上海是在上周向陸委會申請，這次與上海台辦直接討論舉辦細節，後續還會有第二次溝通。

蔣萬安說，市府前天派王秋冬到上海，依往例就事務性議題交流討論，包括體育文化交流、疫後觀光、上海旅展等，也會針對雙城交換意見，但不是此行唯一內容；雙城論壇舉辦行之有年，包括前市長郝龍斌、柯文哲任內每一年都有舉辦，市府定位就是城市交流，絕對秉持對等、尊嚴、善意、互惠等原則辦理。

北市府發言人殷瑋表示，這次要談的細節包括再度確認實體舉辦，還有敲定形式是否恢復主論壇、分論壇舉行，至於舉辦天數、交流項目還要進一步討論。

戴錫欽表示，雙城論壇有其舉辦需要，兩岸之間的城市、民間交流還是要進行，甚至如果時間允許，他自己、還有許多議員都有興趣前往。

他表示，儘管明年初是總統、立委選舉，不過地方選舉已選完，蔣萬安作為新任市長，因雙城論壇是上海、台北輪流東道主，只要蔣萬安有為有守，謹守住市長推動兩岸城市交流，親自出訪沒有什麼不妥。

社民黨議員苗博雅認為，雙城一直都是大陸給台北穿小鞋；另外，對中國大陸來說，蔣家是反共象徵，若蔣萬安出席雙城說出親中言論，對對岸就是統戰勝利，沒有必要配合中共演出統戰戲碼；甚至台北上海雙城辦多年，對台北市民沒有任何善意。

戴錫欽認為，如果因為兩岸情勢緊張，兩岸就永遠不交流，緊張情勢將永遠不可能緩和，所以要先在一定基礎上善意交流，但他也同意綠營人士對於國家基本立場的堅持與表態，怎麼樣有善意、不被矮化、互相尊重下城市交流，也是蔣萬安必須堅守的基本立場。

上海 蔣萬安 雙城論壇

延伸閱讀

視察北士科開發進度 蔣萬安：確保工安、防噪音、空汙

雙城論壇預計7、8月舉辦 苗博雅點3大理由反對

影／自豪跳遠金牌 蔣萬安遇「她」甘拜下風 見成績驚呆了

影／國民黨徵召侯友宜 蔣萬安：能團結大家、贏得勝選

相關新聞

北市YouBike 無車可借加劇

北市YouBike無車可借情況愈來愈嚴重，理想的周轉率（車輛單日使用率）6次，但1月至4月周轉率卻高達8.6次，議員認為...

營建廢棄物難解 新北：鼓勵用循環建材

新北市營建工程廢棄物產量居高不下，每年加上民眾自行裝修部分有75萬噸，營建廢棄物處理困難，對環境影響極大，業界認為推動循...

蔣赴雙城論壇？ 議長：謹守交流無不妥

台北、上海雙城論壇預計今年7、8月在上海舉辦，北市副秘書長王秋冬前天赴上海討論舉辦細節，傳出陸方希望市長蔣萬安能親赴上海...

石梯坪海底 清44公斤垃圾

花蓮縣環保局號召潛水人員及慈濟大學學生共100人，在擁有美麗海岸線的石梯坪清除海洋廢棄物，其中有40名「潛海戰將」穿上潛...

垃圾桶套袋停用 議員批滾動式檢討

台北市是否增設公共垃圾桶引發關注，議員發現，北市青年公園附近有垃圾桶，套上塑膠袋寫「故障」不讓民眾使用，另外，垃圾桶位置...

陽明交大醫院二期 選前開工挨轟

位於宜蘭的國立陽明交通大學附設醫院擴建歷經10餘年，一波三折，二期擴建的41.86億工程沒有廠商來投標，目前正重辦招標，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦