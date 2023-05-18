北市11路段 土壤液化高潛勢區

北市信義區崇德街發生「天坑」事件，該處經中央地質調查所認定為土壤液化低潛勢區，工務局資料顯示，北市11處共土壤液化高潛勢區，橫跨士林、中山和中正區等鬧區，議員憂心再現天坑，後果不堪設想。工務局指出，崇德街主因是施工造成路基流失，並非土壤液化造成，民眾若擔心房屋安全，可向建管處申請安全性能評估。

工務局今年提追加預算案，其中508萬元針對「土壤液化調查與風險評估計畫」，11處高風險路段分別是士林區中山北路六段2處、中山北路五段4處，中山區中山北路二段2處、民權東路三段1處，內湖區民權東路六段1處，以及中正區中山南路1處。

議員林延鳳表示，相關資料目前並未公示於網站，令大眾無從得知，查詢系統圖資所匡列高潛勢區，南京東路一至三段、忠孝東路一段、延平北路五至九段、復興南路一至二段、南京西路與艋舺大道都囊括，若發生類似「天坑」意外狀況，後果將不堪設想。

工務局指出，土壤液化雖然可能造成房屋傾斜、龜裂或下沈，但是不會因此讓房屋倒塌，通常會倒塌是因為地震把房屋結構震斷，土壤液化是因為地下水壓變高，讓土地變得很軟，等地震過後，土壤馬上就會穩定，雖然會有房屋財損，但不會影響到民眾安全。

工務局表示，崇德街在無地震狀態下，是因疑似施工問題造成路基流失、路面坍塌，921大地震後，就修訂房屋耐震規範，調整基礎型式，只要房屋夠強壯，就算土壤液化也不會有安全風險，若房屋真的因此損壞，也有多種工法能復原。

工務局表示，北市參與經濟部中央地調所「土壤液化調查與風險評估計畫」5年計畫，內容針對台北市緊急救援道路於土壤液化發生時風險評估；現在民眾也可以上網查土壤液化潛勢地圖，只要輸入自家房屋的條件到網站中，就能瞭解房屋是否有風險，只要基礎是安全的，對土壤液化就一定有承載力，「房屋健康比土讓液化還重要」。

若民眾對於自身老舊房屋結構安全仍有疑慮，據「台北市危險及老舊建築物加速重建辦法」規定，可向北市建管處申請結構安全性能評估及審查費用的補助。