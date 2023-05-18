汐止社區被爆占國有地 要繳142萬並還地

新北市汐止區康寧街一處社區，要求外送員把車停在警衛亭外，步行進入社區送餐，疑引發從業人員不滿，檢舉社區通道是國有地。國有財產署確認無誤，行文社區管委會要求繳納補償金142萬8396元並返還土地。管委會表示，已整理相關資料提出訴願，爭取權益。

社區林姓總幹事說，過去未禁止外送員騎機車進入社區，結果發生多次機車擦撞住戶事件，管委會才依所有權人會議決議，禁止外送員騎機車進入社區，並請外送員把車停在警衛亭旁的臨停區。

但社區警衛亭前往社區建築的通道是近百公尺的坡道，若送到較末端的住戶，或是飲品數量較多，步行送餐會比較辛苦，外送員抱怨不已。林姓總幹事說，如果送數量較多、較重的商品，步行較困難，還是可以通融。

國有財產署北區分區接獲檢舉後，前往這處社區勘查，發現社區共占用1224.6平方公尺，興建涼亭、花圃 、鐵皮平房和通道等用途，要求5月31日前繳納使用補償金142萬多元，並騰空地上物返還土地。

林姓總幹事出示1985年間建商推案的廣告文宣，指目前使用範圍都是建商提供，部分是私有地也有獲得土地所有權人同意使用。國產署因部分地主未繳稅，土地在1996年間變成國有地，但國產署未勘查或告知管委會，現在催討補償金不合理，社區已檢具資料提出訴願。