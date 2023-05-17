北市某咖啡廳肉搜公審客人惹議 消保官：已違反個資法

北市某咖啡廳近日因「公審肉搜客人」惹議，不僅揭露客人Facebook、Instagram，還截圖生活照、現實動態放在店家IG上羞辱，網友湧入Google留負評。北市消保官，店家擷取他人照片以損害他人為目的，已屬違反個資法。

位於北市大同區延三夜市內的某咖啡廳低消200元，因客人點了140元咖啡，正好60元的點心品項賣完，只剩逾200元餐點，客人離開店家後留下1星評論，引發咖啡廳老闆不滿，竟肉搜客人FB及IG，還在有5.6萬粉絲的粉專放上相關個資、照片與評論，引發爭議，至今仍未撤下。

對此，北市消保官龔千雅表示，針對一般餐飲業，法規並無強制規定該如何收費，但店家必須清楚揭露消費方式使消費者知悉，若店家自己缺少品項狀況下，也應對低消條件做相對應合理調整，才是友善公平的消費條件。

有關店家肉搜公審客人，龔千雅說，擷取他人照片的行為是屬於「蒐集」個人資料，而將截取的照片或貼文轉傳、轉貼的行為，是屬於「利用」個人資料，非公務機關對個人資料之蒐集、處理，應依照「個資法」規定符合特定目的。

龔千雅強調，如果利用個資的行為，是以損害他人為目的，已屬違反個資法，民眾可依照個資法提出請求損害賠償。如被害人雖非財產上損害，亦得請求賠償相當之金額；其名譽被侵害者，並得請求為回復名譽之適當處分。