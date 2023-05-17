貢寮田寮洋友善農業 提早犁田提供食物 讓候鳥吃飽飽

新北市農業局在貢寮區田寮洋一帶規畫10公頃水田，推動保育工作，以人工除草取代除草劑，推出「羽豐米」品牌。農業局也輔導農友提早犁田，提供候鳥過境棲息環境，到今年4月底已記錄到354種鳥種，落實農業永續及環境共好，增加生物多樣性。

農業局表示，每年5月第2個星期六是世界候鳥日，2023年世界候鳥日主題是「WATER」，強調水對候鳥的重要性。新北市政府長期與中央合作，推動國土生態保育綠色網絡建置計畫，針對有候鳥驛站美稱的貢寮田寮洋地區，協助推動水田保育，逐年顯見成效。

農業局的作法包括輔導農民以人工除草取代除草劑，減少對土地的傷害，並請農友提早田區翻犁，提供更多食物來源，打造候鳥過境棲息環境。今年還針對田寮洋第1號及第2號水圳周邊，長約2100公尺的範圍，以人工方式清除雜草。

市府提供全球鳥類資源線上資料庫eBird的數據顯示，截至今年4月底，田寮洋已紀錄到黃頭黃鶺鴒、禿鼻鴉、鴻雁、白額雁、花澤鵟、灰澤鵟等共354種鳥種。

農業局說，市府努力推廣環境保育理念及提升農友收益，除了輔導瑞芳地區農會協助農友轉作友善耕作，並發表田寮洋友善農產品牌「信鳥到站」，推出羽豐米及羽豐米酒等友善農產品，也輔導在地農友申請棲地營造類──多樣化棲地環境類別的綠色保育標章，讓環境保育及農業生產不再衝突，促進農業永續共榮。

在貢寮推動水梯田復育的財團法人人禾環境倫理發展基金會保育處長薛博聞表示，為推動環境溝通工作及傳達棲地保育概念，基金會辦理多場水梯田相關的生態觀察及體驗課程，如山村節奏做田人、和禾水梯田採花賊、水路追蹤師等活動，有興趣的民眾可上基金會官網（https://eeft.org.tw/projects/tianliaoyang/）查詢，透過寓教於樂的活動課程，維護棲地的生物多樣性。