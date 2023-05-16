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北市清潔隊員8人因公傷請假天逾1年 議員曝原因

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王欣儀下午在警政衛生部門質詢。圖／取自北市議會直播畫面
台北市議員王欣儀下午在警政衛生部門質詢。圖／取自北市議會直播畫面

北市環保局清潔隊人力不足，一直無法解決。台北市議員王欣儀下午在警政衛生部門質詢指出，而造成人力缺口主要原因之一是因為「公傷」人員太多，而公傷假短則數月，長則甚至要1、2年，目前統計共有8人，其中4人就是因為發生了公路交通事故。

王欣儀說，所有公傷類別最大宗也是「公路交通事故」，造成許多傷害，例如全身多處挫傷、顱內出血、手腳或顱骨顏面骨折等等，有的休養超過1年都還無法復工。

另外，像是收垃圾工時長，可能因為體力不濟、注意力不集中或執勤場域地勢不平等，在搬運圾垃途中就容易發生「跌倒」事件，嚴重者全身多處挫傷、腰椎脊椎骨折！

其他的還有因為「被夾傷」造成氣胸；因為「人員墜落」或「物體飛落」意外，造成肋骨骨折；還有因為「衝撞」事故，造成手腳挫傷、多處骨折；或是因為「動作不當」造成手臂、腰部扭傷或拉傷等。

王欣儀指出，近2年多以來，環保局職工因公受傷件數就已有132件，光「公路交通事故」66件、「跌倒」21件、「不當動作」12件就已占了總數七成五。

王欣儀說，現今公傷人員始終居高不下，產生的人力缺口卻無法用「職代」人力來替代，這情況應適度調整，補充若干人力，否則因公傷產生如此龐大的人力缺口卻只能用既有的人力支援，又間接導致其他同仁因工作量加重，工作疲勞、精神不濟的情況下又再引發更多「公傷」事故的產生，變成一種「惡性循環」。

北市環保局長吳盛忠指出，會以同理心來看待此事，覺得同仁工作負荷壓力大，希望大家正常工作，不要有額外壓力，幹部在管理上，不要給太大壓力，心情平穩工作，產生意外情況就會減少，環保局也會檢討人力，統籌支援，若仍沒辦法會再檢討，另外，人力增減涉及編制，也會檢討。

骨折

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