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北市推海砂屋都更 議員提案盼全額補助鑑定費用

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府推動都市更新多年，列管海砂屋共98件，目前僅有拆除重建每戶補助20萬元，此為2020年全家福社區海砂屋拆除。本報系資料照／記者曾學仁攝影
北市府推動都市更新多年，列管海砂屋共98件，目前僅有拆除重建每戶補助20萬元，此為2020年全家福社區海砂屋拆除。本報系資料照／記者曾學仁攝影

北市府推動都市更新，列管海砂屋共98件，潛在海砂屋遠超過實際列管數，目前僅有拆除重建每戶補助20萬元。北市議員汪志冰等多名議員聯合提案，盼比照新北市府全額補助海砂屋鑑定費，工務委員會通過提案。都發局長王玉芬說，今年已申請動用第二預備金600萬元；建管處補充說明，明年也會編列預算與成立輔導團協助市民。

建管處現有列管並公告海砂屋案共98件、272棟、5371戶，包含須拆除重建90件、248棟、5036戶，以及可加勁補強8件、24棟、335戶。

新北市2020年推出「新北挺安全方案」，市府全額出資，針對有安全疑慮的建物辦理海砂屋鑑定。議員汪志冰指出，北市推動海砂屋都更多年，卻因鑑定費高、住戶整合不易等因素導致牛步，希望市府能全額補助鑑定費，有誘因吸引才能加速都更，協助住戶早日遠離危險。

不分黨派議員響應提案，但也提出疑慮與建議。王欣儀說，許多民眾認為鑑定須負擔高額費用，市府全額補助應做好宣導；陳政忠提議，建管處公寓大廈管理科與使用科是很好的觸點，可利用協調、勘查過程，初判是否為海砂屋，另應寬列補助預算。

游淑慧認為，若由民眾自行找廠商鑑定，恐出現價格不一情形，既然市府要全額補助，建議可統包業務與三大公會合作簽約，市府直接買單，當民眾來申請即派員鑑定，也省去代墊費用等困擾；王欣儀也贊同，不只可壓低鑑定費用，也能節省公帑。

台北市建管處長虞積學回應，北市目前沒有補助鑑定費，經查不管大小規模一案費用約50至60萬元。建管處已申請動用第二預備金600萬元，最快下半年就能實施補助，預計將有10多案受惠。

虞積學說，議員建議會作為補助作業的參考，只要民眾對既有建物有海砂屋疑慮，經三大公會（土木技師公會、結構技師公會及建築師公會）初勘，若確認須做鑑定者均能納入服務對象。

建管處表示，今年預計全額補助海砂屋鑑定費，每案上限為50萬元，明年預算編列多寡尚在評估中，另會成立輔導團，以協助有疑慮的市民。

北市議員汪志冰等多名議員聯合提案，盼市府比照新北市府全額補助海砂屋鑑定費，工務委員會今通過提案。記者林佳彣／攝影
北市議員汪志冰等多名議員聯合提案，盼市府比照新北市府全額補助海砂屋鑑定費，工務委員會今通過提案。記者林佳彣／攝影
北市議員今聯合提案，盼市府比照新北市府全額補助海砂屋鑑定費，此為北市民生社區延壽國宅J區海砂屋都更案。本報系資料照／記者蘇健忠攝影
北市議員今聯合提案，盼市府比照新北市府全額補助海砂屋鑑定費，此為北市民生社區延壽國宅J區海砂屋都更案。本報系資料照／記者蘇健忠攝影

海砂屋 議員

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