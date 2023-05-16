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防梅雨及颱風季致土石塌 石碇百年福德宮掛網護坡完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，卻面臨土石崩塌危機，公所近日已完成掛網護坡工程。圖／取自石碇區公所臉書
新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，卻面臨土石崩塌危機，公所近日已完成掛網護坡工程。圖／取自石碇區公所臉書

位於新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，廟前也是南勢坑古道入口，但近來有民眾發現廟方後面有落石，憂心接下來梅雨甚至颱風季會造成土石崩塌。石碇區公所表示，目前已經完成卦網工程，為接下來梅雨及颱風季做好準備。

地方居民指出，石碇玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，宮廟內有一塊大正八年（西元1919年）的古碑，廟前方為南勢坑古道入口，但後方已經有落石壓著宮廟的屋簷及牆面，雖然由土地公廟擋著，但還是擔心近來已到汛期，極端氣候下，可能有突然的大雨或風災造成崩塌。

石碇區長劉彥伯先前回應，邊坡情況還好，不過會未雨綢繆。石碇區公所表示，公所近日已在玉桂嶺二號橋百年福德宮完成掛網護坡工程，以防止邊坡土石滑落，為緊接而來的梅雨季、颱風季做好準備，與土地公一起守護地方。

新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，卻面臨土石崩塌危機，公所近日已完成掛網護坡工程。圖／取自石碇區公所臉書
新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，卻面臨土石崩塌危機，公所近日已完成掛網護坡工程。圖／取自石碇區公所臉書
位於新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，但有民眾先前發現廟方後面有落石情況。圖／新北市議員陳乃瑜提供
位於新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，但有民眾先前發現廟方後面有落石情況。圖／新北市議員陳乃瑜提供
新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，卻面臨土石崩塌危機，公所近日已完成掛網護坡工程。圖／取自石碇區公所臉書
新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，卻面臨土石崩塌危機，公所近日已完成掛網護坡工程。圖／取自石碇區公所臉書
新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，卻面臨土石崩塌危機，公所近日已完成掛網護坡工程。圖／取自石碇區公所臉書
新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，卻面臨土石崩塌危機，公所近日已完成掛網護坡工程。圖／取自石碇區公所臉書

颱風 梅雨 落石

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