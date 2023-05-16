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社子島免徵地價稅？ 議員提議 北市府2周內發函中央

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒／台北報導

北市議員王世堅用「鬼城」形容現在晚上八點過後的社子島，要求市長蔣萬安在社子島開發完成前，停徵地價稅，讓「社子島免徵地價稅」。蔣萬安回應，目前社子島減徵地價稅3成，對於議員提出免徵地價稅，市府兩周內發函中央。

社子島在地福安里長謝文加認為，「王世堅要選這邊的立委才來關心」，里民擔心萬一真的不用繳地價稅，未來政府徵收，是否會以此做為理由降低土地價金、或分回的土地變少，他們寧可繼續繳下去。

謝里長強調，開發是好事，但條件要對百姓有利，不是沒有談好條件就喊加速開發，這裡的居民大多是弱勢和低收，未來新房他們買的起嗎？

蔣萬安昨天赴議會專案報告市府重大施政，王世堅提到，台北早年防洪計畫，將社子島列為治洪區，對社子島禁限建、連整建都不行，儘管這20、30年來，防洪計畫逐漸調整提升，但政府依然吃定社子島居民，不僅路燈、紅綠燈寥寥可數，下水道、醫療設施也付之闕如，晚上8點過後就像是鬼城，開發社子島刻不容緩。

議員要求市府社子島開發完成前，應免徵地價稅，作為社子島居民長年委屈的補償，並宣示開發決心。

蔣萬安表示，社子島開發剩最後一哩路，先前已通過都市計畫、防洪計畫、環評等，現在剩最後的區段徵收範圍公告等，北市府會竭盡所能做好相關拆遷補償及安置措施。

社子島 蔣萬安 議員

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