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信義區大天坑初判原因出爐 北市全面清查102家開挖工地
台北市信義區崇德街60巷地基嚴重坍塌，出現長14公尺、寬3公尺、深度3公尺的巨大天坑，北市府昨第一時間勒令建商停工，並緊急灌漿回填。北市都發局長王玉芬今天一早視察表示，初步判斷，道路塌陷原因是因工地地下連續壁，約在11至12公尺處有破口，水與砂往地下室流造成坑洞。
王玉芬今天一早前往信義區崇德街天坑道路坍塌處視察，王玉芬表示，初步判斷，之所以道路嚴重塌陷，是因工地地下室施工，混擬土有包泥狀況，才造成連續壁有破洞，至於坑洞經過緊急灌漿處理，經昨天下午5點至晚上11點，目前初步趨於平穩狀態，至於基地內地下室，也出動環保局、消防局等水車持續灌水，要求灌水到壓力平衡，要求灌水至地下室3公尺處，才會讓地層壓力平衡，截至上午10點多已經灌水至地下5.5公尺。
為了避免類似的工地意外再度發生，王玉芬也表示，北市府初步統計，目前有地下室開挖的工地一共有102處，北市府這幾天也會針對地下室開挖的工地全面檢查，這一周會同三大技師公會全面檢查，預計一周內完成。
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