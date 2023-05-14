北市信義區崇德街「天坑」完成回填 基地持續監測灌漿填砂

北市信義區崇德街60巷昨天下午發生道路坍陷，住戶腳踏車與機車都被「天坑」吞噬 。台北市政府建管處緊急在基地外道路下陷處灌漿回填，昨晚11點下陷處已初步填補完成，基地內仍監督持續填砂灌漿。北市建管處目前採預防性疏散措施，疏散60巷12號至24號16戶，其中安置11人至旅館住宿。

北市議員詹為元晚間臉書發文表示，天坑部分，灌漿已接近路面，也沒有繼續流失，狀況暫時穩定，請居民安心。他表示，目前工地地下水層暫時穩定沒有外洩，水位再灌3公尺即可與周遭地下水層相同，壓力相同後便會較穩定。

建管處處長虞積學表示，華熊營造建築工地違反建築法，現場已立即勒令停工且處18萬元罰鍰。建管處持續在場指揮搶救，並要求承商加強設置周遭鄰房安全觀測、提高觀測頻率，直到確認安全無虞。該工地後續須確認周邊地質及鄰房安全無虞，且檢具改善計畫，經相關公會審查核可後，始得復工。