影／救國團金青中心63載熄燈 懷生廳蔣經國剪綵紀念這位烈士

救國團金山青年活動中心啟用至今63年，6月30日將畫下休止符，歷經半個多世紀的歲月，讓不少民眾留下共同的記憶，有很多說不完的故事，其中光復樓內有一個很特別的郵筒，專供年輕朋友寄信；懷生廳則是為紀念殉職空軍烈士陳懷生，1964年時由故總統蔣經國先生命名、剪綵。

金山青年活動中心是很多四到七年級學生青春時期的重要回憶，許多人在學生青澀年時期，第一次離家的住宿經驗就在這裡的營火晚會中度過，救國團昨天宣布結束營業，步入歷史。主建物光復樓戶外廣場的牆面上則有仿岳飛「還我河山」的墨寶，是到此必拍景點，令人懷念。

熄燈消息傳出後很多人不捨，金青前總幹事陳建成說，光復樓的大廳有一個很特別的郵筒，因當時很多學生需要寄信回家報平安，與郵局協商到大樓內設置郵筒，郵差至少兩天會來收一次，最主要服務青年朋友，因為有些活動要住上一周。

陳建成表示，這郵向是很多住飯看不到的，雖然現在時代變遷改成手機電郵、傳Line，較少人寄信了，但這段寄信的歲月很有歷史的故事，相信很多年輕朋友都在這個郵筒寄過信，給男友朋友、家人。

資深員工回憶，1962年，救國團在金山青年活動中心曾舉辦海外僑生梯次的金山育樂營，青年男女們生澀地牽起彼此的雙手，在草地上翩翩共舞，這樣的畫面是學生時代難得接觸新朋友與異性的機會，短短幾天的朝夕相處的露營活動，是很多人青春的重要回憶。

懷生廳原名「金山廳」，當年是為紀念駕駛U2飛機殉職的空軍烈士陳懷生中校，由時任救國團主任的蔣經國命名為「懷生廳」，蔣經國在1964主持剪綵及命名典禮。該廳面積120坪，後來做為青年交誼活動、餐廳部使用。

金山青年活動中心還辦過非常大型的活動，1978時，為慶祝蔣經國謝東閔膺選第六任正副總統，由民生報、台灣電視公司、青年教國團、聯合報、經濟日報聯合舉辦盛大園遊會，在金山青年活動中心舉行。