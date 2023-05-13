基北北桃文化串聯 200元逛13場館

基北北桃合作串聯推出「周遊列博－基北北桃博物館家族大串聯」數位票券，票券5月15日起線上開賣，民眾以200元價格可逛遍13座博物館，新北市文化局長張䕒育表示，數位票券在使用期間一年之中，可自由規劃、搭配參觀的場館，徜徉基北北桃各具風格特色的博物館與地方文化館。

周遊列博數位票券總計限量發行5千張，每張售價200元，自5月18日至2024年5月17日，可享四市13座場館免費入館1次、文化商店折扣等活動。

新北市文化局長張䕒育表示，518國際博物館日全市公立博物館於5月18日免費入館外，基北北桃聯名推出的數位票券，跳脫過往一張票券限逛一館的模式，當民眾購買本票券，在使用期間一年之中，可自由規劃、搭配參觀的場館，盡情徜徉基北北桃各具風格特色的博物館與地方文化館，打造專屬個人獨一無二的遊程路線。

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