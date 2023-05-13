士林官邸首展各國60種繡球花 竹子湖花季20日登場齊放
繡球花盛開於初夏梅雨季，其花色豐富多變，素有「花中千面女郎」之稱。台北士林官邸今年首度舉辦繡球花展，蒐羅各國品種多達60種，展期今起至6月4日，而陽明山竹子湖繡球花季接棒海芋季，將於5月20日開幕，目前陸續綻放中。正逢母親節周末，不妨與家人走訪士林、北投，來趟賞花之旅。
公園處長黃淑如表示，繡球花在中國古代稱為八仙花，其圓滿花型寓意團團圓圓，適合表達家族團聚之情，且開花期恰逢母親節，也是受歡迎應景花禮。
士林官邸新蘭亭一齊展出60個繡球花品種，不只市面常見的洋繡球，只開一圈8朵花的額繡球、萼片翻卷如國畫中梅瓣的渦繡球，還有新引進的日系品種筑紫之風、佳澄，重瓣漸層色清新脫俗，而花朵鑲邊的蒙娜麗莎是大花雙色品種，顏色鮮豔繽紛。
園藝管理所主任吳旻靜指出，繡球花會隨土壤環境的酸鹼值而改變花色，鹼性pH7至8.5呈粉紅色、中性pH7為紅紫色、酸性pH4到5為青藍色。陽明山區是酸性土，因此竹子湖繡球花田可見藍紫色系的花，若將苦土石灰加入土中變鹼性，就能種出粉紅色至紅色的繡球花。
陽明山竹子湖海芋季漸入尾聲，色彩豔麗的繡球花接棒登場。「2023竹子湖繡球花季」將於5月20日開幕，展期至6月18日，純白、粉紅、紫紅、藍色等色系的繡球花田開滿山頭，現已綻放的品種有妖精之瞳、未來及白繡球，每日花況及交通資訊可上「竹子湖海芋季與繡球花季」官網查詢（http://www.callalily.com.tw）。
產業局提醒，仰德大道路段於例假日管制，上山時間是上午8點至下午3點、下山則是下午2點至晚間6點，管制對象為自用小客車，大型客車、計程車、貨車及懸掛「身心障礙號牌」車輛不在此限。竹子湖地區路幅及車位有限，建議民眾多利用捷運、公車等公眾運輸系統前往。
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