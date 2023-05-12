國道客運1815自15日起 上午尖峰時段從國家新城空車出發

為紓解通勤民眾等車壓力，基隆市長謝國樑今天一早到麥金路長庚醫院對面的站牌排隊候車，搭國道客運1815路線班車前往台北。他表示，15日起透過加開車次，紓解國家新城至長庚醫院等主要站點通勤民眾的搭車需求。

謝國樑指出，1815路線因為從金山、萬里一路行駛過來，至長庚醫院站時，很多民眾搭不上車，交通處這陣子持續處理9026路線規畫外，也針對民眾在長庚醫院搭不上1815的情形，積極與國光客運及公路總局進行協調。

謝國樑說，根據交通處與國光客運研擬的方案，1815不論是忠孝線或南京線，在尖峰時間將安排空車自國家新城發車，沿路經過樂利三街、婦幼中心到長庚醫院、富錦天下後，直上高速公路，相信可以紓解沿線的通勤民眾搭車需求。

交通處長王圳宏表示，國道客運1815路線分為忠孝線及南京線，由金山發車行經逾40站才上國道1號，導致長庚醫院周邊等末端站乘客候車時間較長，經基隆市政府與國光客運及公路總局台北區監理所協調後，加開自國家新城發車的區間車。

目前國道客運1815忠孝線區間車於上午尖峰時段已有5班次，規畫於6時40分至7時30分間再增加3至5班次；另將闢駛1815南京線區間車，於同時段行駛3至5班次，預期可有效輸運候車人潮。15日起試辦，將視候車狀況滾動式檢討。