快訊

獨／談副手？談合作？郭台銘昨晚夜會柯文哲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貢寮海祭停辦挨批 市府宣布續辦

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

貢寮國際海洋音樂祭停辦引熱議，民進黨議員昨質疑，為何要讓19年的文化品牌消失？市府放棄經營知名品牌，實則是怕有毒趴，更嗆「新北文化沙漠，還我海洋音樂祭」。市長侯友宜表示，他不害怕，還可以趁機抓毒犯。新北市觀旅局昨宣布，續辦貢寮海洋音樂祭，讓更多優秀的樂團有更多的表演空間及舞台。

市府永久停辦「貢寮國際海洋音樂祭」的消息一出，震撼各界，議員邱婷蔚昨質詢表示，海祭已辦19年，已成傳統，過去有蘇打綠、陳綺貞等有名歌手，停辦到底是誰的主意？還是害怕有毒趴？

侯友宜回應，他不害怕，還可以趁機抓毒犯，現在改辦河海音樂祭，並在貢寮舉辦共享山海祭，且音樂祭在三重跟漁人碼頭舉辦，受到年輕人歡迎，邀議員來聽看看，跟原本的做個比較。

議員翁震州表示，海祭是青春的記憶，品牌形成是很難的事情，根據2019年市府的委外報告調查，曾經1天有20萬人次來海祭，一場活動有那麼多觀光人數很難得，很多地下樂團都抱怨沒有找到理想的舞台，海祭可以為年輕人創造舞台，是國際的大品牌，不解市府為何放棄？

議員彭一書指出，海祭就是要在海邊沙灘，不是在都市內，若中央舉辦是否會支持？侯友宜表示，中央如果有辦就支持。

觀旅局長楊宗珉表示，經與地方溝通將活動時間拉長，從以往2至3天的音樂性活動，轉型為連續一個月的常態性活動，連結沙雕季以及東北角管理處的福隆生活節，為貢寮旅遊注入長期的活動推廣效益，給當地較佳觀光經濟模式，另持續結合辦理「河海音樂季」，給獨立樂團舞台。

議會砲聲隆隆，但質詢傍晚結束後，觀旅局昨晚8時許發新聞稿表示，市府已聽見樂迷、音樂圈人士懷念海祭的聲音，為了回應廣大樂迷的期待，再將貢寮海洋音樂祭一起納入續辦，讓更多優秀的樂團有更多的表演空間及舞台，活動時間、地點另行公告。

觀旅局表示，今年的河海音樂季，有漁人舞台、新北大都會舞台，再加上貢寮的海祭台，提供樂迷更多參加原創音樂活動的時間與空間選擇，歡迎作伙來新北搖滾，支持台灣原創音樂。

貢寮 海洋音樂祭

延伸閱讀

稱「天將降大任於斯人也」 綠營議員：侯友宜跟李登輝、鄧小平很像

綠議員質詢稱「鄉民說新北可排隊買槍」 侯友宜：我對黑道永不妥協

綠營議員問侯友宜確定選總統？ 侯：想守護中華民國

被問「總統級」問題 侯友宜大讚郭台銘：我非常肯定也很喜歡郭董

相關新聞

病房助理不足 北市聯醫工會抗議

北市聯醫工會與聯醫仁愛院區病房助理昨控院方遲未解決病房助理人力不足問題，衛生局放任院方擺爛，喊話局長陳彥元介入，重新定合...

貢寮海祭停辦挨批 市府宣布續辦

貢寮國際海洋音樂祭停辦引熱議，民進黨議員昨質疑，為何要讓19年的文化品牌消失？市府放棄經營知名品牌，實則是怕有毒趴，更嗆...

新北2歲童專班錄取率僅1% 侯：續增班

新北設2歲幼兒專班，議員張維倩昨質詢指出，板橋、中和區錄取率僅1％，市府並無認真看待民眾需求，看到幼童無法收托很難過。新...

萬里繡球花海正美 新人免費入園拍攝

新北市高家繡球花田萬里第三園區負責人高逢謙去年曾榮獲農委會百大青農，今年把陽明山竹子湖的繡球花全移植到第三園區擴增至萬坪...

Let's購台北 首波大獎得主分享秘訣

台北「2023Let's購台北消費歡樂抽」活動，首波幸運大獎得主包括1名百萬現金、2名黃金得主，昨現身分享「中獎攻略」，...

3面向改善道安 陳揆：月底提計畫

台南日前發生3歲女童在斑馬線上遭撞死亡意外，行政院代理發言人羅秉成昨天表示，近期發生行人事故意外，院長陳建仁非常痛心，已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦