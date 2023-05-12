貢寮海祭停辦挨批 市府宣布續辦

貢寮國際海洋音樂祭停辦引熱議，民進黨議員昨質疑，為何要讓19年的文化品牌消失？市府放棄經營知名品牌，實則是怕有毒趴，更嗆「新北文化沙漠，還我海洋音樂祭」。市長侯友宜表示，他不害怕，還可以趁機抓毒犯。新北市觀旅局昨宣布，續辦貢寮海洋音樂祭，讓更多優秀的樂團有更多的表演空間及舞台。

市府永久停辦「貢寮國際海洋音樂祭」的消息一出，震撼各界，議員邱婷蔚昨質詢表示，海祭已辦19年，已成傳統，過去有蘇打綠、陳綺貞等有名歌手，停辦到底是誰的主意？還是害怕有毒趴？

侯友宜回應，他不害怕，還可以趁機抓毒犯，現在改辦河海音樂祭，並在貢寮舉辦共享山海祭，且音樂祭在三重跟漁人碼頭舉辦，受到年輕人歡迎，邀議員來聽看看，跟原本的做個比較。

議員翁震州表示，海祭是青春的記憶，品牌形成是很難的事情，根據2019年市府的委外報告調查，曾經1天有20萬人次來海祭，一場活動有那麼多觀光人數很難得，很多地下樂團都抱怨沒有找到理想的舞台，海祭可以為年輕人創造舞台，是國際的大品牌，不解市府為何放棄？

議員彭一書指出，海祭就是要在海邊沙灘，不是在都市內，若中央舉辦是否會支持？侯友宜表示，中央如果有辦就支持。

觀旅局長楊宗珉表示，經與地方溝通將活動時間拉長，從以往2至3天的音樂性活動，轉型為連續一個月的常態性活動，連結沙雕季以及東北角管理處的福隆生活節，為貢寮旅遊注入長期的活動推廣效益，給當地較佳觀光經濟模式，另持續結合辦理「河海音樂季」，給獨立樂團舞台。

議會砲聲隆隆，但質詢傍晚結束後，觀旅局昨晚8時許發新聞稿表示，市府已聽見樂迷、音樂圈人士懷念海祭的聲音，為了回應廣大樂迷的期待，再將貢寮海洋音樂祭一起納入續辦，讓更多優秀的樂團有更多的表演空間及舞台，活動時間、地點另行公告。

觀旅局表示，今年的河海音樂季，有漁人舞台、新北大都會舞台，再加上貢寮的海祭台，提供樂迷更多參加原創音樂活動的時間與空間選擇，歡迎作伙來新北搖滾，支持台灣原創音樂。