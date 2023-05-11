小巴車格卡新店總站旁路中間 逼得駕駛涉險逆向超車引民怨
新北市捷運新店總站的小巴士站位於新店老街前，車格占據整個車道，小巴一停等就導致路段塞車，民眾只好違規跨越雙黃線，但又遭開罰。市府及新店公所都說，目前共識將雙黃線改為黃虛線，方便民眾超車，針對私人小巴或汽車也請新店分局加強取締，避免造成壅塞問題。
新店捷運總站是往來大新店區重要樞紐，其中小巴站不只有「新巴士」，也有前往山區的社區巴士，但常會在站上停等，民眾若乖乖停等就塞車，影響周邊交通，不停等則得違規跨越雙黃線，常被檢舉開罰，真的很兩難，希望能移站。
碧潭老街商圈會長李哲嘉指出，小巴有時候一整排違停，占據整個車道，捷運共構宅居民或行經車輛都得被迫違規跨越雙黃線，平日下班時間很容易塞車。
新北市議員黃心華表示，那站有六路線巴士會停靠，在路幅較窄，並考量對向車道旁有避車彎，因此與區公所及交通局討論調整標線。
交通局交工科長林昭賢回應，公所辦會勘中共同決議公車站周邊調整雙黃實線為黃虛線，讓民眾可以超車經過，就不會卡在路上。
新店區公所工務課長楊景超說明，小巴都是定時抵達，因為主要服務偏遠地區長者，停等時間較長，目前也都搭習慣，因此還未考慮移站。另外，針對沿線私人小巴或車輛違停，也已經請新店分局加強取締。
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