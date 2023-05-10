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貢寮海祭消失了？ 新北：改辦河海音樂祭延續獨立音樂文化

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
2022新北市河海音樂季，活動吸引大量青年朋友前來參加、支持。圖／新北市觀旅局提供
2022新北市河海音樂季，活動吸引大量青年朋友前來參加、支持。圖／新北市觀旅局提供

貢寮海洋音樂祭自2000年起至2019年辦理19屆，近年來因疫情停辦3年。新北市觀旅局表示，疫情期間考量疫情狀況及活動場域需求，從2020年起改辦理「河海音樂季」，持續支持獨立音樂活動提供樂團表演舞台。

海祭是否重新辦理，從去年起就不斷被外界關注，當時新北市觀旅局就已表態，因海祭地點在沙灘，加上民眾要玩水，要民眾帶著口罩參加戶外活動有難度，需要觀察疫情的狀況是否繼續舉辦。

如今疫情趨緩，對於立委賴品妤表示新北市政府要永久停辦海祭，讓地方感到錯愕。觀旅局表示，河海音樂祭是延續海祭精神，今年的河海音樂季預定在8月舉辦，連續3個周末開唱地點在淡水漁人舞台及新北大都會公園。

觀旅局指出，近幾年來，隨著城市建設在改變，新北大都會公園這樣大型活動腹地的機能、周邊大眾捷運建設路網也漸趨完善，新北大都會公園因為交通區位優勢，吸引大量民眾搭乘捷運就可以參加活動。

觀旅局表示，去年河海音樂季第一次在新北大都會舞台舉辦，方便樂團及廣大樂迷前往，活動吸引大量青年朋友前來參加、支持。今年持續提供獨立音樂表演舞台，辦理專屬於獨立音樂的河海音樂季，讓更多人可以共襄盛舉。

觀旅局表示，至於貢寮的活動，市府與地方溝通，考量當地具有豐富的地理人文和自然景觀，相較於以往集中2至3天舉辦音樂性活動，貢寮擁有多樣化活動和景點，更適宜辦理推動一段期間、結合地方在地資源特色的旅遊活動，持續引進人潮，帶動區域經濟發展。

今年5月20日起在貢寮將舉辦「青春山海線-貢響山海祭」連續4週活動，透過拉長活動時間軸，並連結國際福隆沙雕季以及東北角管理處的福隆生活節，持續為貢寮旅遊注入長期活動推廣效益。

貢寮 疫情 沙灘 海洋音樂祭 賴品妤

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