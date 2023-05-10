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新北敬老卡偏鄉看得到吃不到？ 侯友宜：會調整預算

聯合報／ 記者張曼蘋江婉儀張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜下午在市議會總質詢備詢。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜下午在市議會總質詢備詢。記者黃義書／攝影

新北市敬老卡及65歲以上愛心卡，每月有480點供長者搭乘北北基市區公車、北捷及新北捷沿線，但新北市議員許昭興、林裔綺今總質詢均表示，今年長者搭乘免費公車預算15億元，僅夠17萬多名長者使用，北市、台中還可以搭計程車、YouBike，轄內瑞芳、平溪等非山非市地區更是看得到吃不到。對此，新北市長侯友宜回應，會逐步調整預算。

許昭興說，新北市今年編列長者、身心障礙搭乘免費公車預算預算僅有15億元，但轄內65歲以上長者是最多族群，預算編列這麼少，預計使用者只有17.8萬人，而新北市每月480點僅能搭乘公車、捷運，但台中市一樣的福利，還可以跨縣市搭計程車、北市也是65歲以上人口有480點可搭公車、捷運、計程車跟YouBike，今年預計擴大納台鐵、輕軌或增加計程車抵扣點，反觀新北市根本是空政策、說大話政策。

林裔綺也補充說，敬老卡用的交通工具，根本不適用在偏鄉，偏鄉沒有捷運可以搭，客運路線又一直縮減，對於平溪、雙溪、貢寮等非山非市地區而言，只限公車、捷運，就是看得到、用不到，建議市府應依據每個地方的區域特性來運用。

侯友宜表示，市府相關福利會盡量滿足，他知道其他縣市有開放自行車使用，新北市也會逐步調整預算，而7月會先開放台鐵，且敬老卡除了行的部分有優惠，像是公營場館等文康部分也有優惠。

新北市社會局表示，新北市65歲以上長者高達70萬人，長輩在新北搭大眾運輸除享半價優惠，申請敬老卡還有額外每人每月480點，可搭乘北北基的市區公車、雙北捷運，今年將台鐵納入優惠範圍，並配合台鐵作業期程辦理。

社會局副局長許秀能補充，今年針對65歲以上人口及身心障礙者搭乘大眾運輸優惠編列15億元預算，力求在行及文康方面照顧長輩，不僅能用優惠價格搭乘大眾運輸，也可在新北6大博物館享免費入場優惠、16家國民運動中心享公益時段免費使用游泳池與體適能中心。

公車 捷運

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