快訊

解放軍航母佔位台灣東部 真能如大陸所願東西夾擊？

生死瞬間！第一車廂倖存乘客：清楚看到吊臂卡軌道…列車撞上去

搭中捷遇劫！父親被砸頭破血流 她在殘破車廂中發抖實況直播

北市擬放寬申請為寄養家庭資格 估8月施行

中央社／ 台北10日電

北市政府修正兒童及少年寄養家庭管理自治條例，議會委員會今天再審後通過。社會局指出，修改包含申請人年齡、寄養家庭資格等條文，議會大會若通過，預估8月公告施行。

台北市議會法規委員會續審由北市府提案修正「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，經委員會審議後修正通過，自治條例共20條，議員討論包含修改寄養家庭資格及延長年限、提高考核獎金等條文。

無黨籍台北市議員陳政忠在會議表示，建議自治條例應納入增加寄養家庭違反契約規定的內容，及提高考核獎金和修改延長未提供安置照護年限，盼讓寄養童有更多選擇及鼓勵寄養家庭。

國民黨籍北市議員汪志冰說，自治條例內有提到寄養費，雖未列詳細費用，但實際運作上容易把寄養費與生活費混在一起，建議文字敘述更明確，如增加照顧費。

台北市社會局長姚淑文會後接受聯訪表示，自治條例經議會法規委員會審議通過，將送議會大會二、三讀，後續程序若順利，市府預估8月公告施行。

北市目前寄養家庭共109戶，寄養兒童及少年從零歲至18歲以下，共128人。

姚淑文指出，修正兒童及少年寄養家庭管理自治條例，希望能幫助更多寄養家庭，修法包含申請人年齡下修至25歲、放寬至70歲，滿70歲申請人每2年要重新評估資格並提出申請，且會提高考核獎金，預計今年底頒發。

她說，針對寄養家庭資格及契約內容，原增訂未提供安置照護持續達2年以上，可廢止資格，議員建議延長至3年以上，會進行修正。

姚淑文指出，至於寄養費要視寄養童狀況，目前提供寄養家庭及機構安置費每月約新台幣3萬4000元至4萬1000元，議員建議要增加照顧費，修正文字後會納入自治條例。

台北市議會法規委員會3日審議「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，台北市社會局報告指出，中央在民國110年7月16日修正家庭寄養服務工作基準，名稱改為「兒童及少年寄養家庭服務工作指引」，北市府為因應實務運作，修正自治條例送市議會審議，當時修正部分自治條例內容。

寄養家庭 北市 議員

延伸閱讀

北市寄養家庭修正案資格廢止延長年限 擬8月公告上路

八千公里的思念 瑞典寄養童攜這幅畫感念台養母情

飛越8000公里傳愛 出養童回台感謝寄養媽媽

他們找不到家！ 竹縣多數受虐身障兒留滯機構 身障寄養家庭僅4戶

相關新聞

韓國瑜推薦北農董事長人選是他？蔣萬安：還在討論

台北市長蔣萬安上任後，目前台北農產、漁產、畜產與花卉4大公司中，北農董事長仍未決定。外傳高雄市前市長韓國瑜向北市府推薦，...

淡水外海出現罕見生物 民驚狀似《哈利波特》催狂魔

日前有民眾在淡水外海，驚見海面上出現一片黑色長相罕見的生物，民眾將畫面拍照分享，網友驚訝表示「很酷、第一次看到、太神了」...

9名逃逸移工在泰山社宅工地遭逮 侯友宜下令全面清查

新北市議會今日總質詢，民進黨議員林秉宥指出，新北市泰山社宅案發生有移工逃逸，新北市有派人到場逮人，希望市府全面清查所有移...

台北信義區全新的新義法料理 專屬亞洲人的Fine Dining

位於高檔餐飲一級戰區台北信義區已經營7年的「JKSTUDIO新義法料理」，即日起正式更名為「JK STUDIO Modern Asia」，並找來原Naked裸餐酒主廚Bally(佘玟霖)擔任廚藝總監，端出全新Fine Dining菜色，堪稱全面升級重生，並相當有企圖心地將願景直指《米其林指南》。

感謝宮廟出錢出力度過疫情 林右昌：台灣GDP超越韓國

內政部長林右昌今出席中華道教玄天上帝弘道協會，新舊任理事長交接就職典禮。林右昌致詞說，疫情3年有賴各宮廟、協會，公私協力...

女遭性侵二度報案成浮屍 侯友宜：破案是我的職責

新北市三重忠孝碼頭上月發現一具女浮屍，經查死者曾報案遭性侵，市議員卓冠廷今在議會質詢時質疑，死者生前曾二度報案，但警方竟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦