北市擬放寬申請為寄養家庭資格 估8月施行

台北市政府修正兒童及少年寄養家庭管理自治條例，議會委員會今天再審後通過。社會局指出，修改包含申請人年齡、寄養家庭資格等條文，議會大會若通過，預估8月公告施行。

台北市議會法規委員會續審由北市府提案修正「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，經委員會審議後修正通過，自治條例共20條，議員討論包含修改寄養家庭資格及延長年限、提高考核獎金等條文。

無黨籍台北市議員陳政忠在會議表示，建議自治條例應納入增加寄養家庭違反契約規定的內容，及提高考核獎金和修改延長未提供安置照護年限，盼讓寄養童有更多選擇及鼓勵寄養家庭。

國民黨籍北市議員汪志冰說，自治條例內有提到寄養費，雖未列詳細費用，但實際運作上容易把寄養費與生活費混在一起，建議文字敘述更明確，如增加照顧費。

台北市社會局長姚淑文會後接受聯訪表示，自治條例經議會法規委員會審議通過，將送議會大會二、三讀，後續程序若順利，市府預估8月公告施行。

北市目前寄養家庭共109戶，寄養兒童及少年從零歲至18歲以下，共128人。

姚淑文指出，修正兒童及少年寄養家庭管理自治條例，希望能幫助更多寄養家庭，修法包含申請人年齡下修至25歲、放寬至70歲，滿70歲申請人每2年要重新評估資格並提出申請，且會提高考核獎金，預計今年底頒發。

她說，針對寄養家庭資格及契約內容，原增訂未提供安置照護持續達2年以上，可廢止資格，議員建議延長至3年以上，會進行修正。

姚淑文指出，至於寄養費要視寄養童狀況，目前提供寄養家庭及機構安置費每月約新台幣3萬4000元至4萬1000元，議員建議要增加照顧費，修正文字後會納入自治條例。

台北市議會法規委員會3日審議「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，台北市社會局報告指出，中央在民國110年7月16日修正家庭寄養服務工作基準，名稱改為「兒童及少年寄養家庭服務工作指引」，北市府為因應實務運作，修正自治條例送市議會審議，當時修正部分自治條例內容。