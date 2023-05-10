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感謝宮廟出錢出力度過疫情 林右昌：台灣GDP超越韓國
內政部長林右昌今出席中華道教玄天上帝弘道協會，新舊任理事長交接就職典禮。林右昌致詞說，疫情3年有賴各宮廟、協會，公私協力度過疫情，而台灣經濟也變更強韌，現在我國GDP甚至超越韓國。
中華道教玄天上帝弘道協會今辦新舊任理事長交接，新任理事長為五股賀聖宮主王美雲，同時也是麗寶集團董事長吳寶田的夫人，典禮席開近百桌，前立法院長王金平、新北市副市長劉和然、議員蔡錦賢、陳明義等人也到場祝賀。
林右昌說，台灣宮廟有幾萬間宮廟，而中華道教玄天上帝協會是很重要的宗教團體，有149間宮廟、信眾近萬人，相信新任理事長會用她的人和、人脈善心跟善念，延續協會理念。林指出，現在人口已邁向老化，政府推動長照據點，而宮廟就是像是非政府的c級長照據點，長輩去廟裡參拜，出來身心靈都輕鬆不少。
林右昌說，疫情期間大家都很辛苦，台灣防疫做得不錯，而這3年有賴各宮廟、協會，公私協力度過疫情，而台灣經濟也變更強韌，現在GDP甚至超越韓國。
新任理事長為五股賀聖宮主王美雲，同時也是麗寶集團董事長吳寶田的夫人。王美雲說，未來她將竭盡心力的為玄天上帝服務，希望有更多信眾認識玄天上帝，並得其福澤庇佑，今年慶祝大典將回到協會發源地宜蘭，選定保安宮擴大舉辦。
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