萬大線二期追加220億 拚2025完工

新北市推動捷運建設，但捷運新北樹林線（萬大線二期）進度因缺工缺料，工程進度延宕，市長侯友宜昨表示，共3標案，一標施工中，高架段、地下段共追加220億元，希望早日決標，目前已報中央，由中央、地方按比例分配，目標2025年完工。

萬大線第一期行經萬華、中和、永和、土城等雙北行政區，全長約9.5公里，二期部分續沿土城區金城路，並於過明德路口附近路線爬升高架後，跨越城林橋至樹林區中華路、八德街、大安路轉中正路直行，即會與捷運新莊線迴龍站相接，全長13.3公里，共設2座地下車站，11座高架車站，均位於新北市轄內。

新北市議會昨天總質詢，議員卓冠廷昨問萬大線二期進度，侯友宜表示，共分三標案，其中一標樹林段已經招標出去，另外一標分為高架段與地下段，追加預算220億元；因為缺工缺料、原物料上漲等因素，造成工程延宕，市府爭取中央盡快核定相關計畫，才能快速展開工程。

捷運局長李政安補充，期待有廠商願意進駐，目前追加220億元，其中100多億部分，是給高架段部分招標使用，希望中央支持。

捷運局說，萬大線二期招標由原2個土建區段標（CQ890、CQ880），拆分為3個區段標分別辦發包施工，CQ890區段標（樹林段）第6次招標，預算約180億元，較第一次增加52億元，並於去年8月17日由遠揚營造得標，同年10月14日開工。

捷運局表示，原CQ880區段標（土城段）在第4次招標流標後，經檢討拆為CQ880A（地下段）及CQ880B（高架段）兩區段標；其中地下段今年4月28日上網招標，預算約111億元，增加約44億元，預計6月9日開標；另CQ880B（高架段）因預算不足，等修正財務計畫通過後辦招標。

捷運局表示，萬大線二期2018年10月17日經行政院核定，計畫總經費原550億元，近年因疫情與俄烏戰，導致缺工缺料成本提高，因此需辦理修正財務計畫，調整為770億元，增加220億元。