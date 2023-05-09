金山模範母親愛心滿滿 志工服務20餘年溫暖社會

母親節將至，金山區公所舉辦區級模範母親表揚活動，特別找來魔術達人到現場表演魔術，設計了近距離互動又應景溫馨環節，金美里的模範母親高碧真，平日照顧失智的小姑及96歲的婆婆，志工服務已20餘年，累計服務時數已有13,128小時，「歡喜做、甘願受」的精神令人佩服。

為讓觀眾在觀賞的同時感受母親節的溫馨，金山公所也貼心的準備了「日式鴛鴦鍋」和「多功能電炒鍋」，要讓模範母親一家人可以一起準備豐盛且心意滿滿的母親節大餐，表達對母親無限的感謝。

金山區長劉昌松說，溫馨的母親節即將到來，金山區公所於公所舉辦區級模範母親表揚活動，特別找來魔術達人藝術工作坊施佑達到現場表演魔術，設計了近距離互動環節，讓觀眾在超近距離觀賞的同時感受魔術的奇妙，出神入化地演出讓現場氣氛熱絡，帶給模範媽媽們不一樣的回憶。

金山區公所每年都會準備不同的貼心好禮送給模範母親，今年更是別出心裁，特別準備「日式鴛鴦鍋」和「多功能電炒鍋」，讓全家人可以一起準備豐盛且心意滿滿的母親節大餐，表達對母親無限的感謝。

金山區長劉昌松表示，今年金山區共選出11位模範母親，獲選為市級模範母親的是金美里高碧真媽媽，平日照顧失智的小姑及96歲的婆婆，此外她更樂善好施、勤於助人，擔任不同單位的志工已服務20餘年，累計服務時數已有13,128小時，「歡喜做、甘願受」的精神令人佩服，金山區公所期待藉由表揚，宣揚模範母親典範，肯定母親的貢獻，也提醒子女們不要忘記母親的辛勞。