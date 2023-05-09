挨轟「是有多缺錢?」 北捷忠孝新生站設攤恐影響公安

為提高附業收入，台北捷運近期在忠孝新生站付費區內通道，以3天2萬5千元租金外租給市集擺攤，引發民眾質疑，捷運站內怎會有流動攤販？尤其通道應是乘客快速通過，有攤位恐會讓民眾停留影響疏散，質疑北捷「是有多缺錢？」北捷總經理黃清信表示，若外界有疑慮，會先暫停擺攤販售，盡量以站外、非付費區為主。

台北市議員許淑華今天在議會交通部門質詢台北捷運公司，指近期有民眾在網路熱議，指忠孝新生站內一處通道，竟外租商業擺攤，民眾說，乍看之下還想說捷運站裡怎麼會有流動攤販？這樣不會占據通道的逃生空間嗎？

許淑華調閱資料還發現，北捷為了外租通道提高商業收入，還在去年11月4日修改「捷運場域商業展售實施辦法」，包括線型公園、地下街、捷運車站及周邊範圍等，都以此公告辦法開了方便大門，等同未來所有捷運站都可以允許設置擺攤。

北捷總經理黃清信坦言，以這次設攤的忠孝新生站為例，一天人潮約達4萬人，若民眾有如此的反映，北捷未來會優先以非付費區做商業展售。不過黃清信說，根據北捷的管理辦法，付費區及禁止飲食區是有明文規定採負面表列，食品、飲料、檳榔、香菸、口香糖等是禁止販售。

許淑華也問消防局，北捷通勤人潮多，站內通道是否合適擺攤？消防局表示，消防公安涉及建築法規與消防法規，不過以忠孝新生站為例，民眾拍下的照片攤位剛好在室內消防栓旁，會要求不得擋住室內消防栓的開啟與操作，至於會不會影響寬度，涉及建築法規，還是要看建築法官的相關內容。

議員表示，因有公安疑慮，且應斟酌社會觀感，她具體要求北捷付費區內通道停止設攤。北捷總經理黃清信會後表示，因攤位都是活動式的，所以沒有擋到消防設備，站內是依「台北大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法」禁止販售食品、飲料、檳榔、口香糖等，也沒有販賣食物，若議員有疑慮，會先暫停擺攤販售，盡量以站外、非付費區為主。

黃清信說，這次是依照2022年11月公告的「捷運場域商業展售實施辦法」，在疫情後做了2檔商品展售，以文創商品為主，裡頭也規定要如何申請場域、付多少租金等，所以沒有禁止，並做短期使用，會選在忠孝新生轉乘通道，除了空間大，也因人潮較多。