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國內觀光逐漸復甦 新北稽查2觀光旅遊業者確保民眾權益

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
消保官針對新北市境內觀光遊樂業票價是否公開合理等項目檢查。圖／新北市觀旅局提供
消保官針對新北市境內觀光遊樂業票價是否公開合理等項目檢查。圖／新北市觀旅局提供

隨著疫情趨穩，生活恢復正常秩序，國內旅遊日漸頻繁。新北境內共計2家觀光遊樂業者，新北市觀旅局表示，市府一年稽查2次，確保民眾安心遊樂的環境，另消保官也針對票價部分檢核，目前業者並無違規情事發生。

位於烏來瀑布上游的雲仙樂園，是全台唯一搭乘纜車才可抵達的樂園，抵達樂園除了飽覽壯觀的烏來瀑布，樂園也是新北認證的環境教育場域，每年4到6月園區會舉辦螢火蟲導覽活動，由專業導覽員帶領解說螢火蟲的生態和習性。

位於萬里海邊的野柳海洋世界，是台灣首座以海洋動物為主題的樂園，園區內可以和海豚、海獅近距離接觸，全長100多公尺的海底世界探索館，讓遊客深入了解不同的海洋生物，同時也能欣賞到海洋世界的美麗和神秘，廣受親子族群的喜愛。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，市府重視遊客旅遊安全，每年定期針對轄內觀光遊樂業「雲仙樂園」及「野柳海洋世界」聯合檢查，持續為遊客把關，打造安心遊園的環境。檢查內容包含園區內各種設施安全、建築消防、緊急救護救難及公共衛生等項目。

另外，消保官針對票價是否公開合理、票券應記載事項及是否有適當之申訴管道等項目進行檢核，以保障遊客消費之權益，若查有不符規定部分，則會令業者儘速改善，確保遊客能夠玩得開心又安心。

觀旅局表示，除積極復甦新北市旅遊產業，同時也督促業者須注意園區的設施管理與安全維護，保障遊客們的安全與權益，讓民眾能更放心暢遊新北市的山海自然風光，體驗新北不同的多元樣貌。

野柳海洋世界海豚表演秀，是北台灣可以近距離觀察到海洋生物的觀光遊樂業。圖／新北市觀旅局提供
野柳海洋世界海豚表演秀，是北台灣可以近距離觀察到海洋生物的觀光遊樂業。圖／新北市觀旅局提供

消保官 旅遊業 觀光

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