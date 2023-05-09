北市警局今專案報告 王世堅飆罵局長「吊兒郎當」

台北市警局今到議會警政衛生委員會，針對「防制詐欺犯罪、幫派組織犯罪及槍擊案件」專案報告。北市議員王世堅批警察局今早才給資料，更拍桌大罵局長張榮興「吊兒郎當」，斥張遇到詐欺防治、幫派組織、槍擊案等敏感字點，就是閃躲態度，連14個分局長都沒到場。張回應，警局重視且戰戰兢兢做專案報告，也向議員王致歉。

專案開始前，王世堅大聲譴責警察局長張榮興。他說，環保局、消防局、衛生局要專案報告前幾天，局處聯絡人勤跑各議員辦公室，專案報告也早就提交，結果警察局直到今天早上才給，批「你什麼態度？」、「你藐視我們是不是？」直言張是他來議會10幾年來，看過最傲慢的局長。

王世堅表示，今天談重大議題，不論詐欺防治、破獲幫派組織，這些都需要各分局與刑警大隊配合，結果分局長來了嗎？刑警大隊長來了嗎？更指歷屆警察局長兢兢業業、專心在做，重大議題所有分局長到、3個大隊長都到，批張態度「吊兒郎當」，背後是不是有靠山？

張榮興回應，警察局非常重視且以戰戰兢兢的心態來做專案報告，也依照警政衛生委員會議程做準備，作業人員沒有事給專案報告，在此要向議員抱歉。

王世堅說，張榮興的真面目是藐視警政衛生委員會的議員，連警政衛生委員會都藐視了，更遑論全體議員，他要送張4個字「吊兒郎當」。

委員會第一召集人劉耀仁也質疑張榮興，重大治安事件專案報告，為什麼14個分局長沒來？難道他們都不用工作，只有刑大在處理？警局也沒向議員溝通分局長不用來，難怪王世堅這麼生氣，直言非常不尊重，並決議警察局再擇期報告。

台北市警局今有局長張榮興、副局長李謀旺、犯防科長汪大宇、刑大大隊長盧俊宏、政風室主任林忠瑞 等業務單位到場。