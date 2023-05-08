擺脫行人地獄 蔣萬安2改革 李四川留言也做這事…網讚
台北市長蔣萬安今天晚間在臉書貼文表示，「行人地獄」標籤對任何城市來講，都是不可承受之重，台北身為首都，不可以無視惡名，他也向市民報告，上任以來針對行人地獄所做的改革，第一是奉行人本交通，行人綠燈早開；第二步為強力執法，捍衛行人安全。
蔣萬安貼文一出，馬上釣出副市長李四川也在底下留言，加碼向市民報告，表示自蔣市府上任以來，北市已銑舖67條8米以上的道路，31條8米以下的巷道，「我們會努力給市民一條平安回家的路」。
蔣萬安也再留言回「謝謝李副，我們一起建設台北！給市民舒適安全的家園。」
蔣萬安今天晚間在臉書貼文表示，北市府做的第一步，就是奉行人本交通，行人綠燈早開，他說，看到身障者、老人家、孩童及孕婦，在燈號倒數時辛苦地搶著通行，每個人的心都會揪起來。市府已擴大實施行人綠燈早開5至10秒，先從332處、24間示範學校開始，9月更要擴及全市校園周邊路口，讓行人過馬路更安全、更從容。
蔣也提到，第二步是強力執法，捍衛行人安全，市政府成立行人安全友善計畫專案小組，警察局自3月22日至4月30日已開罰3.7萬件，5月更實施安全大執法，加強取締路口不停讓行人等四大違規行為。蔣說，「馬路，連結了家跟世界，希望我們一起努力，讓所有市民都能安心邁開步伐，走向夢想的坦途」。
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