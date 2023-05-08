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黃金博物館聯手檔案局 再現金銅礦輝煌記憶

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
黃金博物館與國發會檔案局首次合作，推出「臺金歲月─臺灣金銅礦務產業檔案微型特展」，即日起在黃金博物館共學館2樓展出。 圖／觀天下有線電視提供
黃金博物館與國發會檔案局首次合作，推出「臺金歲月─臺灣金銅礦務產業檔案微型特展」，即日起在黃金博物館共學館2樓展出。 圖／觀天下有線電視提供

新北市立黃金博物館與國發會檔案局首次合作，推出「臺金歲月─臺灣金銅礦務產業檔案微型特展」，即日起在黃金博物館共學館2樓展出。特展呈現珍貴的國家檔案及照片，並透過口述影片及互動體驗，述說金瓜石因礦藏開發而璀璨的歲月，邀請民眾共同探索檔案中的礦業文化記憶。

黃金博物館謝文祥館長表示，金瓜石曾是臺灣金礦重鎮，臺金公司開採期間，留下如坑道分布、地質狀況等照片、圖片或公文；這批形式多元的「臺灣金銅礦務產業檔案」，目前為國發會檔案局所典藏。由於文件具備獨特性、稀有性，足以見證臺灣礦產發展的重要價值，日前已獲得文化部文化資產局登錄為「世界記憶國家名錄」。

本次特展運用檔案局這批珍貴史料與黃金博物館典藏史料，訴說山城記憶，也開啟黃金博物館與檔案局合作的開端。

國發會檔案局林秋燕局長表示，臺金檔案像時光膠囊，封存過去金銅採礦、冶煉生產與員工生活的珍貴記憶，透過微型特展娓娓梳理下，重現往日礦山的黃金歲月。此外，本微型特展除了在黃金博物館展出，首度將展覽內容濃縮於行動展架，未來將開放學校團體申請，期盼藉由多元場域的推廣方式，深化扎根檔案意識。

本微型特展除了讓民眾透過國家檔案，瞭解臺金公司發展的歷程與礦山生活點滴，也鼓勵民眾在觀展後就近走入金瓜石礦區與街道場域，透過今昔相比勾勒過往的生活軌跡，瞭解國家檔案對於再現歷史記憶的重要性。

黃金博物館 金瓜石

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