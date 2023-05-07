無人機從組裝到試飛 小朋友跟上潮流

無人機要翻轉教育，跟上學習最潮科技！汐止情慈善協會7日舉辦無人機課程，讓大朋友帶小朋友從組裝開始，課程從無人機組裝到試飛，現場小朋友一邊玩弄零件，一邊聽台上老師講述無人機的知識，趣味盎然。國民黨副主席連勝文也到場支持。

無人機課程受歡迎

中華開放自造協會理事長蘇恆誠透過投影片表示，從如何組裝到試飛進行解說，他強調，遙控需要進行校正，務必要將遙控器放平放正，確認遙控沒有偏移。飛行前則需觀察外觀是否有斷裂，並有手轉動機槳，確認沒有摩擦。

民航局已對遙控無人機祭出管理規則，要求「白天飛行」、「飛行高度低於400呎」，並隨時保持監控遙控狀況，同時呼籲不要用無人機在障礙多的地方飛行，也禁止裝載危險物品或一人一次遙控多機的狀況，避免發生危險。

本次活動受到熱烈歡迎，共有40對親子報名，蘇恆誠也指出，因為場地限制，所以人數受到限制，他提醒來賓說，如果同時起飛，互撞機率很高，所以需要進行分組練習。【更多精采內容，詳見 】