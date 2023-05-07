蔣萬安兌政見 蘇澳黑鮪直送台北

台北漁產公司昨在台北魚市舉行「宜蘭、台北新鮮直送」活動，首次由官方做平台，將蘇澳鎮的黑鮪魚直送台北，兌現市長蔣萬安競選承諾，北市漁產公司董事長鄭世維表示，不只蘇澳，也會去各縣市漁會接洽，將更多產地的漁獲批貨到北市，吸引更多承銷人參與交易。

蘇澳鎮為台灣黑鮪魚主要產地，素有「北蘇澳、南東港」之稱，送來一尾192公斤的黑鮪魚到台北魚市，蔣萬安上午與漁業署長張致盛、宜蘭縣農業處長李新泰、蘇澳區漁會總幹事陳春生共同推銷，還有黑鮪魚生魚片、烤黑鮪魚骨試吃，以及黑鮪魚生魚片與黑鮪魚握壽司義賣，所得全數捐台灣展翅協會、兒童福利聯盟。

蔣萬安說，去年他推銷黑鮪魚活動宣布，未來有機會一定擴大舉辦，讓最鮮美的黑鮪魚直送到台北，鄭世維全力促成，讓政見兌現，他還可以用「宜蘭女婿」的身分推銷，非常高興。

鄭世維表示，過去蘇澳來台北魚市拍賣量比較少，因這3年疫情，大多送去基隆，現在疫情解封，北市去爭取漁獲量，不只現貨，還希望有生鮮包裝的漁獲到台北，例如秋天宜蘭的鯖魚，可以引進門市，產銷一體，漁產公司會至各縣市漁會接洽，讓民眾也有更多生鮮選擇。

鄭世維表示，過去兩年受疫情影響，北市不少餐廳業績、漁民生計受到衝擊，這次活動是一個開始，接下來批發市場將設專線，擴增魚種多樣性、強化市場機能。

陳春生表示，蘇澳距北市消費地較近，黑鮪魚從入港到送至台北，到台北消費者吃到，僅需要6、7個小時，保證新鮮。