周邊4萬人口5間學校 地方爭設機捷A2a站

機場捷運A2三重站及A3五股產業園區站中間距離超過1公里，地方呼籲中間增設A2a站，盼讓周邊4萬民眾、5間學校學生通勤更便利，但也有民眾持反對意見。新北捷運局表示，5月中將與交通部鐵道局、桃園捷運局、桃園捷運公司研商，再評估增站作業啟動時程。

新北市議會昨日總質詢，市議員李翁月娥質詢指出，市長侯友宜爭取增A2a站，不過現在疑似卡在交通部；侯友宜表示，新北市都委會對捷運建設都相當積極，案子通常很快就會送中央核定，速度夠快才能做後續綜合規畫作業。

機場捷運A2三重站及A3五股產業園區站中間距離超過1公里，該處在堤防旁，周邊是新興的二重右岸重劃區，同時含括部分舊市區，部分民眾認為不管是走到A2站還是A3站都太遠，所以才出現有聲音，希望政府可以在兩站中間處設置機捷A2a站。

不過地方其實也有反對的意見，三重居民認為，搭機捷去台北市只能到台北車站，通常都還要轉乘才能到達其他目的地，需要花不少的時間，如果只是為了部分居民就隨意設站，影響整條搭機捷通勤的民眾，其實相當不公平，是不是以後只要大家喊一喊，就可以設置捷運站。

新北捷運局表示，市府其實已經將規畫送至中央，不過交通部審查意見表示，增站涉及與原有號誌系統整合，建議將全線號誌更新，增設A2a站的計畫後續將與桃園捷運商議，評估設捷運站可行性，且認為全線號誌更新所需經費過於龐大，非地方政府可負擔。