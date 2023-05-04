8年僅3校與營養午餐業者解約 北市府承諾檢討退場機制

北市公私立高中以下280所學校，超過8成都有營養午餐，約23萬名學生在校用餐，尤其去年力行國小餿湯事件，食安備受關注。議員汪志冰今指出，高中與國中小的廠商曾違規記點，不少累犯罰錢、記點後繼續供餐，8年來僅3校與廠商解約，批終止合約門檻之高，要求檢討退場機制。教育局回應，1個月內研議可行性。

汪志冰今天在教育部門質詢，北市供應營養午餐的240所學校，2015年至2022年約半數國中小都有業者被記點，高中部分更逐年增加，重複違規屢見不鮮，記點最多6次為石牌國小與百齡高中、4次有4校，累犯業者愛欣、味帝、宏遠、食安家等，卻繼續遊走各校供餐。

她指出台北市學校中央廚房及桶餐履約規範，餐中有塑膠片、菜瓜布等一般違約最多記5點，重大衛生缺失如發霉、蟑螂、農藥殘留則最少記5點，視狀況罰錢或停餐一周累計分別50點、20點得以終止契約；8年來只有3校與業者終止合約，4校祭出停餐一周處罰，批把關機制發揮什麼功能？

教育局長湯志民回應，孩子一天生活營養，中午這餐非常重要，為他們把關是市府責任，也是學校和教育局要共同努力，廠商表現不好之處，依契約罰則作為下次聘用參考，對於經常表現不佳的廠商應列為拒絕往來戶。

汪志冰最後對教育局提出4項要求，並於1個月內提研議報告，包含重新檢討台北市學校中央廚房及桶餐履約規範的退場機制；修訂執行要點，要求營養午餐委員會的違規記點報告等皆須公告在教育局及各校網站；強化駐廠、駐校營養師與校方行政人員責任；評估公辦公營可行性。

教育局表示，將邀餐盒公會、學校、家長會等各方代表討論履約規範；已發函各校要透過學校網站或其他公開方式公布；學校廚房新進人員應受教育訓練，不只每學年度8小時衛生講習，也要接受預防食物中毒等至少3小時教育訓練；會再評估公辦公營可行性。