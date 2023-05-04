楊蕙如詐WTA補助被起訴 議員揭楊要19萬柯市府卻核36萬
台北市議員應曉薇今開記者會揭露「卡神」楊蕙如在2017與2018年舉辦WAT台灣公開賽，涉浮報、詐領台北市府體育局經費至少21萬1283元，並秀出核銷公文，指楊申請19萬經費，體育局卻核給36萬，痛批時任體育局長李再立審核草率，呼籲楊說出其他人，別再顧全大局。
應曉薇表示，舉辦WAT經費大約在3000萬左右，到了台灣卻高達9000萬元，北市府體育局、觀傳局都有補助經費。應指出，柯市府當初發現紙包不住火，把案件送到北檢，但體育局給的資料只有10分之1，就為了保護市府官員不被捲入，所以資料都是對楊蕙如不利的，把有關北市府的全「藏起來」。
中華民國體育監聯盟秘書長趙安華說，楊蕙如實際詐領超過82萬元，北檢二度起訴楊蕙如，卻沒有其他人，疑有3類漏網之魚，包括易使公司人頭負責人楊母、楊蕙如胞妹與張姓女員工。其次為北市府公務員，涉及違法撥發不應撥發的款項，協助違法驗收、審查，若沒瀆職怎有辦法讓楊蕙如使用重複發票詐領經費？
而第三類就是會計審查制度，趙安華說，會計師事務所每次查核帳本大約收2至3萬元，但國家指定的事務所都收5到8萬，體育署1年補助花好幾億，結果出了事情會計師只會說自己是抽查，不是逐一審核，「怎麼會給錢了審查不好好查，出了問題又不負責？還不如給基層選手、教練」。
應曉薇秀出體育局審核經費的部分資訊，上面寫著所需經費為19萬400元，最後市府審核撥補數字卻是36萬元，應氣得大罵李再立，「人家要19萬你給36萬，這不是審核草率嗎？」
應曉薇表示，民進黨每個人都把楊蕙如當寶貝，為的就是要彼此利用，要楊背後的網軍，還喊話副總統賴清德說「楊蕙如是你的黨員，過去說要交給司法，如今被起訴，現在你敢開除嗎？」讓台灣社會被網軍撕裂，事情既然發生在民進黨員身上，就請給社會一個交代。
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