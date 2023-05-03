去年曾爆退費爭議...S2O潑水音樂祭將再辦 北市：申請文件未齊將積極審查

台北市議員苗博雅指出，曾引發退費爭議的S2O潑水音樂祭主辦公司再度向北市府申請場地辦活動。北市府今天表示，業者申請文件未備齊，後續將積極審查並提出維護消費者權益要求。

社會民主黨北市議員苗博雅透過媒體群組發布資料指出，S2O潑水音樂祭今年再向台北市政府申請場地並舉辦活動，發現主辦單位負責人與去年一樣，只是以不同公司申請辦活動。

苗博雅表示，依北市水利處網站，S2O潑水音樂祭8月將在大佳河濱公園舉行，調資料發現，今年主辦單位與去年S2O潑水音樂祭協辦單位是同一名負責人，根本是同班人馬換殼繼續辦活動。

苗博雅說，去年引發消費爭議後，S2O主辦單位雖稱提出退款方案，詢問才發現業者依法退給消費者金額皆未退款成功，要求北市府相關單位了解。

法務局對此回應，S2O潑水音樂祭主辦的斯邦奈公司提到自4月30日起已陸續進行退款及換票作業，已通知業者、金流及銀行下週到市府說明及回報目前退票進度，並持續協調行政院消費者保護處、消保團體及文化部協助團體訴訟。

法務局指出，議員提到業者將再向北市府申請場地辦活動，已邀集市府管理相關場地的機關進行研商，有關業者申請使用市府轄管場館，若業者有重大消費爭議且未妥善處理紀錄，可依「台北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」裁量認定屬其他違反公序良俗行為，不會允許申請使用。

法務局表示，斯邦奈公司未來若再以人員或業務關係密切其他公司申辦類似活動，將積極審查並具體要求提出維護消費者權益及立場。

北市水利工程處指出，此場演唱會因文件未備齊，已退回廠商修正，等補齊文件後，將邀集市府其他單位開會審查。

斯邦奈公司去年8月間主辦「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動，主辦單位演出前才公告部分國外藝人無法來台，但因活動照常舉行，引發消費者批評。台北市法務局事後召開消費爭議調解。