聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／柯文哲大學演講高唱「憨人」 要學生學習這能力
民眾黨黨主席柯文哲今到暨大演講，暢談從人生價值到實現城市治理，勉勵學生在念大學最重要的能力，並非知識本身，而是學習「學習」的能力，與學子互動熱烈，還應學生要求高歌唱了一小段五月天的「憨人」，現場掌聲不斷。
暨大指出，柯文哲今到暨大是由該校學生議會議長蔡欣原促成，因蔡、柯兩人先前在高鐵上偶遇，更成功邀請他到暨大演講，與學生暢談「從人生價值實現城市治理；暨大校長武東星說，柯文哲當市長時有很多與眾不同，打破科窠臼的地方。
柯文哲提到，他在北市府8年，最重要的是正直誠信，之後才是開放共享、創新卓越及團隊合作，而人活在世上，態度比內容重要，就算面對MG149爭議，也是問心無愧公開所有財產、收入、帳戶細目，靠誠信與公開，最後才能改變成真。
他也勉勵暨大學子，最困難的不是面對挫折打擊，最困難的是面對各種挫折打擊，卻沒有失去對人世之熱情，因此要讓自己每天進步一點、對人客氣一點、知識累積多一點、每天早睡一點，一點一滴的成長，就會慢慢的成為更好的自己。
對於有學生詢問大學教育，是要學教授會的，還是自己想要的？柯文哲則說，念大學最重要的能力，是要學習「學習」的能力，而非知識本身。此外，未來的工作有一半現在都還沒有出現，因此基礎科學與英文等能力還是很重要，不能偏廢。
而因柯文哲過去曾與在跨年夜或與藝人合唱，暨大學生也盼他能唱一下五月天的「憨人」，柯也應學生要求現場高歌，雖然唱得有些「掉漆」，但學生仍報以熱烈掌聲；他則解釋，因為不是KTV，FU不對，但也鼓勵學生要盡力而為，勇敢追夢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言