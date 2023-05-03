影／柯文哲大學演講高唱「憨人」 要學生學習這能力

民眾黨黨主席柯文哲今到暨大演講，暢談從人生價值到實現城市治理，勉勵學生在念大學最重要的能力，並非知識本身，而是學習「學習」的能力，與學子互動熱烈，還應學生要求高歌唱了一小段五月天的「憨人」，現場掌聲不斷。

暨大指出，柯文哲今到暨大是由該校學生議會議長蔡欣原促成，因蔡、柯兩人先前在高鐵上偶遇，更成功邀請他到暨大演講，與學生暢談「從人生價值實現城市治理；暨大校長武東星說，柯文哲當市長時有很多與眾不同，打破科窠臼的地方。

柯文哲提到，他在北市府8年，最重要的是正直誠信，之後才是開放共享、創新卓越及團隊合作，而人活在世上，態度比內容重要，就算面對MG149爭議，也是問心無愧公開所有財產、收入、帳戶細目，靠誠信與公開，最後才能改變成真。

他也勉勵暨大學子，最困難的不是面對挫折打擊，最困難的是面對各種挫折打擊，卻沒有失去對人世之熱情，因此要讓自己每天進步一點、對人客氣一點、知識累積多一點、每天早睡一點，一點一滴的成長，就會慢慢的成為更好的自己。

對於有學生詢問大學教育，是要學教授會的，還是自己想要的？柯文哲則說，念大學最重要的能力，是要學習「學習」的能力，而非知識本身。此外，未來的工作有一半現在都還沒有出現，因此基礎科學與英文等能力還是很重要，不能偏廢。